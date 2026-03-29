Es la empresa pionera de los baños químicos y hoy impulsa la construcción modular en Argentina

Ecosan nació a principios de los 90 cuando los grandes recitales desembarcaban en la Argentina y necesitaban soluciones para que las multitudes pudieran acceder con facilidad a un baño en condiciones. Juan Pablo Rudoni , presidente de la empresa, vio el negocio y se contactó con proveedores de Chile para importar los baños químicos que ya funcionaban allí.

El siguiente paso fue comenzar a producir esas unidades y alquilarlas para todo tipo de eventos. El salto, no obstante, lo dieron con la implementación del modelo de construcción modular industrializada en la Argentina, un sistema que no para de crecer en el mundo y que de a poco se instala en el país.

La empresa lleva ya más de 200.000 m2 construidos bajo sistema desde 2020, que incluye viviendas modulares para los empleados del área petrolera de Vaca Muerta , hospitales, y viviendas particulares.

MDZ visitó la planta modelo en Loma Verde, la más grande de la empresa con 10.800 m2 cubiertos y una capacidad de producción de 120.000 m2 por año, concebida como la primera planta de construcción industrializada en línea de Argentina. Cuenta con una capacidad de 540 m² semanales de construcción modular terminada y un predio de siete hectáreas destinado a logística y acopio.

Hoy consolida su expansión en Argentina con el desarrollo de nuevos proyectos y el lanzamiento de EVERHAUS, su unidad orientada a arquitectura modular premium.

Ecosan Planta de Loma Verde 2

Ecosan opera, además otra planta industrial en Córdoba, un centro de distribución en Don Torcuato, 11 centros operativos en el país y una base en Chile, lo que le permite desplegar proyectos a escala nacional y regional.

Desde EVERHAUS, su nueva unidad de negocios, construye viviendas individuales, desarrollos de mediana densidad, proyectos de hotelería, locales comerciales y edificios modulares de mayor escala.

“Estamos convencidos de que la construcción industrializada representa un cambio estructural en la forma de proyectar y ejecutar obras. No se trata solo de construir más rápido, sino de construir mejor, con mayor previsibilidad, calidad y eficiencia. Con la consolidación de nuestra planta en Loma Verde y el lanzamiento de EVERHAUS, damos un paso clave para escalar este modelo y acercarlo a nuevos segmentos del mercado”, señaló Juan Pablo Rudoni, fundador y presidente de Ecosan y de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada.

Inversión en Vaca Muerta

Entre los desarrollos destacados se encuentra Cuarzo, en Añelo, un complejo de edificios vinculado a la actividad en Vaca Muerta. Según la compañía, el sistema OffSite permite reducir plazos de obra hasta en un 50%, con costos definidos desde el inicio, control de calidad en planta, menor impacto ambiental y mayor seguridad operativa.

La empresa también participa en proyectos de infraestructura energética. En ese marco, fue adjudicada por la UTE Techint–Sacde para desarrollar los campamentos habitacionales del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una inversión estimada en US$ 3.000 millones destinada a la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros entre la Cuenca Neuquina y Punta Colorada, en Río Negro.

En el proceso licitatorio participaron empresas locales e internacionales, incluida una firma china. Ecosan fue seleccionada para diseñar, fabricar e instalar más de 1.000 módulos habitacionales, que conformarán dos campamentos con capacidad para 800 personas cada uno.

ecosan planta 3

La propuesta incluyó producción en plantas propias, logística de transporte y montaje en zonas remotas, instalación llave en mano y servicios de posventa. Cada módulo fue entregado completamente equipado, con instalaciones sanitarias, eléctricas y mobiliario.

El esquema de trabajo contempló la fabricación en planta, el traslado de los módulos —dos por camión— y su ensamblaje en el sitio de obra. Los campamentos fueron ejecutados en un plazo de seis meses, con la participación de más de 200 operarios en doble turno.

“Este logro demuestra que la industria argentina puede competir y ganar frente a compañías internacionales en proyectos de escala global. Aportamos innovación, eficiencia y un servicio integral que fue determinante en la decisión”, afirmó Rudoni.

El proyecto VMOS prevé transportar hasta 700.000 barriles diarios de crudo no convencional para exportación, lo que lo posiciona como una de las iniciativas de infraestructura energética más relevantes del país.

Con su participación en este tipo de desarrollos, Ecosan refuerza su presencia en el sector energético y consolida su modelo de construcción industrializada, en un contexto donde el sistema modular amplía su alcance en la Argentina y la región.