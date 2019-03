En un mes, Aerolíneas perdería U$S 2 millones por los 737 MAX parados

Vuelos cancelados, otros reprogramados y algunas demoras son las consecuencias para Aerolíneas Argentinas de la paralización de los cinco Boeing 737 MAX 8 de la compañía, a raíz de dos accidentes de estas aeronaves en los últimos meses en Indonesia y Etiopía. Así lo indicó Marcelo Cantón, director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de la empresa estatal. Además, en lo económico, pasado un mes esto representará una pérdida de U$S 2 millones.

Por cada uno de los cinco 737 MAX 8, Aerolíneas Argentinas paga U$S 400 mil de alquiler por mes. En este punto, los aviones no son propiedad de la empresa: dispone de ellos a través de un leasing financiero. Si la decisión de mantenerlos en tierra se prolonga durante un mes, la pérdida económica rondará los dos millones de dólares. Y de acuerdo con lo planteado por la empresa, sería improbable que vuelvan a volar dentro de los próximos 30 días.

"Estamos en diálogo permanente con Boeing. Además, nuestros equipos técnicos están recopilando información sobre los dos accidentes. De todos modos, no vamos a ser los primeros en salir a volarlos nuevamente. Más allá de los costos está la seguridad y Aerolíneas es reconocida mundialmente por esto", manifestó Cantón. En este sentido, señaló que a medida que se levanten las restricciones en Europa, Estados Unidos y China, esperarán un tiempo prudente para volver a habilitar los vuelos de los 737 MAX.

En cuanto a lo legal y el reclamo que podría hacer Aerolíneas, existe una particularidad. En Argentina, la ANAC no cerró el espacio aéreo a los 737 MAX: fue una decisión particular de la empresa estatal. Por lo tanto, este factor podría incidir negativamente al momento de reclamar un resarcimiento. Asimismo, los aviones no son propiedad de Boeing. De todas maneras, el director de Asuntos Corporativos insistió en que "se está analizando la parte legal".

El Plan B

Para los vuelos de cabotaje y regionales, Aerolíneas Argentinas dispone de 70 aviones, incluidos los cinco 737 MAX 8. Con la paralización de estas aeronaves, la empresa se quedó con 3.000 asientos menos por día. Ante esto, se cancelaron algunos vuelos con pocas butacas vendidas y se agruparon con otros. Esta reprogramación, sin embargo, generó tardanzas en algunas rutas debido a complicaciones en la rotación. "Fue un golpe importante", dijo Cantón ante la pregunta de MDZ.

De todas maneras, hay un aliciente. "Lo positivo es que ocurrió en temporada baja", planteó el directivo de Aerolíneas. Sin embargo, si continúa esta medida, Semana Santa representará un gran problema. "Si es algo a largo plazo, va a ser un desafío interesante para la empresa", analizó Cantón, quien llegó a Mendoza este jueves para anunciar un incremento en las rutas aéreas que la compañía tiene en Mendoza.

Como primera medida, Aerolíneas aguarda que las investigaciones avancen, especialmente la del último accidente de Ethiopian, y que Boeing envíe las recomendaciones a tener en cuenta. Tras la caída del primer 737 MAX, de Lion Air, la firma estadounidense envió un documento con una serie de elementos a tener en cuenta, ya que se detectó que había existido una falla humana al no saber sobrellevar un problema con un sistema automatizado. Ante eso, se puntualizó en la capacitación de los pilotos.

"Cuando Boeing dio las recomendaciones tras el accidente de Lion Air (cayó en Indonesia en octubre pasado), en Aerolíneas vimos que ya cumplíamos con esos requisitos", remarcó Cantón. Ahora, la empresa argentina espera el informe con las causas de la tragedia de Ethiopian (cayó este domingo en Etiopía) para actuar en consecuencia.

Desde que comenzó a operar con los 737 MAX 8, Aerolíneas completó 7.500 vuelos con estos aviones sin que se reporten incidentes. Asimismo, la implementación de estas aeronaves permitió un ahorro importante en combustible, ya que consumen un 15% menos.