En búsqueda de dólares: entre la demanda minorista y pago de deudas se necesitarán US$50.000 millones

El mercado descuenta que el equipo económico sorteará sin creces los vencimientos en moneda extranjera este año. Pero la City ya comienza a mirar de reojo el año que viene que, entre los desafiantes compromisos de deuda, sumados a la demanda de dólares por parte de ahorristas que se potencia en un período electoral, exigirán cerca de US$50.000millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , festejó en redes el cumpliemento de las compras de dólares del Banco Central (BCRA) que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$10.000 millones. El Gobierno espera cubrir las obligaciones pendientes hasta julio del 2027 con nuevas adquisiciones de divisas, más las garantías negociadas con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sacar un nuevo crédito, las privatizaciones y la emisión de los Bonares en dólares (AO27 y AO28) en el mercado local.

Por el pago de Bonares y Globales del próximo mes, la consultora EcoGo remarcó que "el Tesoro ya cubre US$2.935 millones de los US$4.300 millones requeridos".

Con ese panorama despejado en el corto plazo, el mercado empieza a contarle las costillas al proceso de engrosamiento de las arcas de la máxima autoridad monetaria que, pese a las compras récord por más de US$10.000 millones, pudo hacerse de sólo un puñado por tener que pagar compromisos, en parte del Tesoro. De acuerdo a datos de IERAL, "las reservas netas registraron una mejora aproximada de US$2.400 millones en lo que va del año, lo que significa que la autoridad monetaria logró capitalizar uno de cuatro dólares adquiridos". Esto será clave para que el Gobierno ingrese a 2027 con un "colchón" que le permita surfear los vencimientos en moneda dura en medio de un año electoral donde también se hará sentir la demanda dolarizadora de los argentinos.

También, cabe subrayar que en los primeros cuatro meses de este año, las adquisiciones minoristas de divisas ascendieron a US$8.480 millones. Es decir, los ahorristas minoristas ya se "devoraron" todos los US$8.277 millones del superávit de balanza comercial del primer cuatrimestre.

Respecto a la situación del año que viene, Leo Anzalone, economsita y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec) expresó a MDZ: "La dinámica es complicada por tres razones que se potencian entre sí: primero, en año electoral la dolarización de carteras históricamente se acelera y presiona el tipo de cambio justo cuando el Tesoro más necesita dólares. Segundo, para refinanciar hay que volver a los mercados internacionales, pero con riesgo país todavía elevado la tasa que pagaría Argentina es cara. Tercero, las reservas netas reales con las que se llega a 2027 son bajas como punto de partida".

Los vencimientos en 2027

En 2027, el equipo económico deberá afrontar un desafiante perfil de vencimientos en moneda extranjera por US$31.924 millones, según estimaciones de Facimex Valores.

En el desagregado del monto, US$12.692 millones responden a Organismos Internacionales, de los cuales US$7.399 millones son con el FMI. Los US$19.233 millones restantes son compromisos con el mercado, US$9.696 millones corresponden a pagos a bonistas por Bonares y Globales, US$4.238 millones del Bopreal y US$5.299 millones a los repos.

Demanda minorista

A eso se le sumará el año que viene la típica dolarización de los argentinos y que se potencia en los años electorales.

Para tener una referencia, en 2017 los datos de lo que se vendía y compraba para dólar ahorro fue de US$20.000 millones en un año electoral. Para un año no electoral hay remontarse al 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores por US$18.851 millones, entérminos netos.

El año pasado se batió un récord, los argentinos se dolarizaron por US$22.310. Cabe señalar que el levantamiento del cepo para las personas físicas se dio a mediados de abril de 2025.

Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a US$32.340 millones en 2025, el más alto del siglo.