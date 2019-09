Empresarios mendocinos dicen que será complicado pagar el bono de $5 mil

La Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó que "será muy dificultoso pagar", el bono de 5.000 pesos que acordaron sindicalistas con empresarios.

"Si bien será muy dificultoso para las Pymes, afrontaremos la situación como siempre lo hemos hecho, aún siendo que esto complica las finanzas de cada empresa. Igualmente también entendemos y conocemos la situación de nuestros trabajadores", expresaron a través de un comunicado.

El Gobierno nacional acordó con otros sectores el pago de un bono, que puede ser pagado en cuotas y a cuenta de paritarias.

En este sentido, reiteraron lo expresado en un comunicado que la entidad empresarial emitió el 11 de setiembre cuando señalaron "que no estamos en contra de los asalariados, por el contrario trabajamos para generar empleo. Somos conscientes del deterioro que la inflación ha producido en sus sueldos y esto se ve reflejado en la disminución de las ventas que sufre el sector comercial".

Realidades dispares

Los empresarios aseguraron que hay situaciones dispares y que por eso no se pueden tomar medidas sin tener en cuenta las particularidades. "Además queremos remarcar que la medida no toma en cuenta la realidad sectorial. Hay sectores que pueden pagar y otros que no y profundiza la problemática territorial; entendemos que se presentarán casos en que la empresa no puede pagar este bono y en muchos casos contraerán endeudamiento para hacer frente al mismo", aseguran.

"También reiteramos la inequidad del mismo, porque todos los empleados que están en el sistema informal no lo recibirán, esto favorece la informalidad algo en lo que FEM lucha día a día", aducen.

"Nuestro disconformidad y reclamo es hacia el gobierno nacional, que por culpa de sus propios errores y negligencia debe llegar a este tipo de medidas, que complican aún más la difícil situación que enfrentan diariamente las pymes con falta de financiamiento, tasas de interés superiores al 60% y una incertidumbre generada por motivo de orden político", analizaron.

"Desde CAME y FEM solicitamos días atrás la emergencia Pyme que promueve medidas inmediatas que alivien la situación de las pymes. Este bono de $ 5.000 es sólo un paliativo de cortísimo plazo que será licuado por la inflación. Son necesarias medidas de mediano y largo plazo que den previsibilidad y un horizonte claro a nuestras actividades", finaliza el documento.