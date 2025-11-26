El Tesoro colocó deuda por $14 billones, renovó 96,5% de la deuda y extendió vencimientos

La anteúltima licitación del año dejó señales claras para el mercado: el Ministerio de Economía consiguió colocar $13,99 billones en títulos en pesos y alcanzó un 96,48% de renovación de vencimientos . Aunque las ofertas superaron los $14,6 billones, parte quedó sin adjudicar.

Los vencimientos rondaban los $14 billones y, pese a no llegar al 100% del roll over, la operación se ubicó dentro de lo esperado. El Gobierno busca despejar el horizonte de pagos para diciembre, un mes exigente con compromisos por $22 billones que condicionan el margen para acumular reservas.

La licitación mostró una fuerte preferencia del mercado por tasa fija en pesos, con las LECAP y BONCAP entre los instrumentos más demandados:

En los bonos CER, la demanda fue más acotada, con tasas entre 7,3% y 7,8% TIREA. La letra TAMAR aportó $2,73 billones, mostrando nuevamente el rol clave de los bancos por su integración como encaje.

Una de las señales más fuertes fue la caída en el apetito por los dólar linked: el nuevo TZVN6 quedó directamente desierto, mientras que el D30A6 apenas colocó $0,45 billones (3,52%). El mercado redujo la cobertura cambiaria ante la estabilidad reciente del tipo de cambio oficial.

Por su parte, la LETAM M30A6 volvió a ser fundamental: exigida como encaje remunerado, representó el 19,5% de la adjudicación total. La extensión del régimen de encajes hasta marzo de 2026 consolida esta herramienta como soporte del roll over.

Qué dice el mercado

Matías Waitzel (AT Inversiones): destacó que el Tesoro volvió a privilegiar tasa fija con fuerte tracción en los bonos de 2026 y 2027, y remarcó la marcada caída en la demanda dólar linked.

Alan Versalli (Cocos Capital): señaló que el Tesoro no está liberando liquidez en un contexto de suba del tipo de cambio spot, y que la LETAM absorbió casi una quinta parte de la adjudicación.

Tasas en línea con lo esperado

Los rendimientos del 34%-37% estuvieron dentro de lo anticipado por los brókers. El Banco Central había allanado el camino reduciendo la tasa de referencia al 20% y ajustando normas de encajes, medidas que contribuyeron a la dinámica favorable de la licitación.