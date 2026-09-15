El "Puerto Madero" mendocino suma otras cinco hectáreas y proyecta nuevos desarrollos

La zona aledaña a la Ruta Provincial 82 o Panamericana, el Corredor del Oeste y la avenida San Martín Sur en Luján de Cuyo sigue sumando terrenos a su urbanizació n y justificando así su mote de “Puerto Madero” mendocino . Esta vez, una de las desarrolladoras pioneras de la zona anunció que seguirá proyectando con unas nuevas cinco hectáreas sobre su sector oeste para ampliar su propuesta comercial, residencial y turística.

Se trata de Chacras Park, que originalmente contaba con 11 hectáreas con ingreso por Panamericana y salida al Corredor del Oeste, y que ahora suma cinco hectáreas hacia el oeste que hasta ahora permanecían sin desarrollar. Tal como confirmó Gustavo Martí, director comercial de Kaikoura Desarrollos Inmobiliarios, ya se avanzó con la limpieza y el aplanado de ese terreno, iniciando los trabajos de urbanización que permitirán proyectar allí nuevos desarrollos.

Este nuevo terreno a disposición de Chacras Park está ubicado en el ala oeste del complejo, lindante con el Corredor del Oeste, lo que garantiza un acceso directo y ágil para quienes circulan por la zona. De esta manera, “la isla” -como se conoce a este sector- se potenciará con el crecimiento del proyecto.

A diferencia de etapas anteriores, en esta nueva fase Chacras Park apuesta a sumar actores externos al proyecto. “Participarán desarrolladores locales y de Buenos Aires”, explicó Martí. Cabe recordar que actualmente se encuentra en construcción el tercer edificio del complejo empresarial-comercial, que está proyectado para marzo de 2027.

Las parcelas, según indicó, parten de un mínimo de 2.000 m², de acuerdo con los indicadores que fija el código de edificación de la Municipalidad de Luján de Cuyo para esa zona. El sector contará con ingreso y egreso tanto por Panamericana como por el Corredor del Oeste, y mantendrá los servicios de parking y seguridad privada del resto del complejo.

Qué van a construir en los nuevos edificios

De acuerdo a lo informado por la empresa, el concepto que guía la nueva etapa sigue la lógica de "invertir, vivir, trabajar" que caracteriza a Chacras Park desde su origen. Entre los proyectos que ya se evalúan, Martí mencionó un desarrollo residencial de un par de torres de departamentos y servicios, además de fuerte interés de marcas vinculadas al corredor vehicular: estaciones de servicio y concesionarios de autos ya se acercaron a la desarrolladora, atraídos por la exposición que ofrece el tránsito del Corredor del Oeste.

Pero a diferencia de los edificios que ya están funcionando en la zona, que lo ha convertido en el gran nuevo polo empresarial de Mendoza, en este caso los inversionistas apuntan a otros rubros: una estación de servicio, concesionarios de autos, un desarrollo hotelero, una clínica y proyectos residenciales.

“Ya iniciamos los trabajos de infraestructura de este nuevo sector”, aseguró Martí y proyectó que las construcciones comenzarían a partir del año próximo, una vez completada la infraestructura de servicios.