El precio del petróleo no cede, llega a US$105 y hay caídas masivas en las bolsas de todo el mundo

La crisis en el Golfo Pérsico parece haber entrado en una escalada verbal entre los presidentes de Estados Unidos e Irán, sosteniendo el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares el barril. Este jueves al mediodía el crudo de referencia a nivel global -también en Argentina- cotiza a US$105,50, registrando una suba de 2,38% en el día.