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El precio del petróleo no cede, llega a US$105 y hay caídas masivas en las bolsas de todo el mundo

Los mercados financieros se mantienen en alta tensión a la expectativa de las noticias que llegan desde Medio Oriente, donde el petróleo sigue en alza.

Carlos Boyadjian

Carlos Boyadjian

Los mercados bursátiles viven una jornada de importantes caídas en las principales plazas, mientras la guerra en Irán sigue presionando sobre los precios del petróleo y crece la amenaza de Trump sobre el país persa.

Los mercados bursátiles viven una jornada de importantes caídas en las principales plazas, mientras la guerra en Irán sigue presionando sobre los precios del petróleo y crece la amenaza de Trump sobre el país persa.

NA

La crisis en el Golfo Pérsico parece haber entrado en una escalada verbal entre los presidentes de Estados Unidos e Irán, sosteniendo el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares el barril. Este jueves al mediodía el crudo de referencia a nivel global -también en Argentina- cotiza a US$105,50, registrando una suba de 2,38% en el día.

El clima tenso en el mercado petrolero y la certeza de que la economía mundial está entrando en un nueva fase inflacionaria, llevó a un derrumbe generalizado de los mercados accionarios, con bajas de hasta 2,7% en bolsas asiáticas.

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