El precio del petróleo no cede, llega a US$105 y hay caídas masivas en las bolsas de todo el mundo
Los mercados financieros se mantienen en alta tensión a la expectativa de las noticias que llegan desde Medio Oriente, donde el petróleo sigue en alza.
La crisis en el Golfo Pérsico parece haber entrado en una escalada verbal entre los presidentes de Estados Unidos e Irán, sosteniendo el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares el barril. Este jueves al mediodía el crudo de referencia a nivel global -también en Argentina- cotiza a US$105,50, registrando una suba de 2,38% en el día.
El clima tenso en el mercado petrolero y la certeza de que la economía mundial está entrando en un nueva fase inflacionaria, llevó a un derrumbe generalizado de los mercados accionarios, con bajas de hasta 2,7% en bolsas asiáticas.
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