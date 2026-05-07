El precio del petróleo cae debajo de los US$100, pero se mantiene la expectativa por la crisis en el Golfo

Aunque todavía no hay fumata blanca en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el petróleo sigue bajando y quedó debajo de los 100 dólares.

La guerra en el Golfo Pérsico sigue alterando los precios en el mercado petrolero global, aunque este martes los valores tienden ahora a la baja en un contexto de expectativas positivas sobre el desarrollo de las tensiones..

Los precios del petróleo caen este jueves a menos de 100 dólares el barril, sumando una nueva baja tras la contracción de la rueda anterior, con los inversores aún evaluando las negociaciones de paz entre los representantes de Estados Unidos e Irán, mientras analizaban también los datos de inventarios estadounidenses.

Así, los futuros del petróleo Brent, la referencia del crudo en los mercados asiáticos, europeos y también en Argentina, habían caído -1,28% hasta los US$99,94 el barril a las 13:29 (hora argentina) luego de haber caído hasta 98,58 dólares por barril en el arranque de la jornada.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, en tanto también bajaron a US$93,80, una baja -1,35%, tras haber tocado los 92,39 dólares por barril, con baja de -2,8%.

El punto destacable es que ambos contratos cayeron más del 7% el miércoles, luego de que algunos informes sugirieran que Washington y Teherán se estaban acercando a un acuerdo para aliviar las tensiones en la región, buscando reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo cierre impactó en los precios del petróleo desde marzo.