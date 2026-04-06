El petróleo cotiza a US$110 y los mercados se mantienen expectantes tras nuevas amenazas de Trump a Irán

El precio del petróleo se mantiene elevado y los mercados globales siguen de cerca los acontecimientos de la guerra en Medio Oriente.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

Los mercados globales continúan en alerta por el desarrollo del conflicto bélico en Medio Oriente que lleva 37 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó nuevas amenazas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y de esta manera descomprimir las presiones sobre el precio del petróleo.

El petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, cotiza a US$110,15. En tanto, el crudo Brent opera a US$108,5.

Los mercados asiáticos operaron dispar. Mientras que el Nikkei (+0,4%) y el Sensex (+1%) subieron, a la baja cerraron: el Hang Seng (-0,7%) y el Shanghai (-1%).

Nuevas amenazas de Trump a Irán El presidente Donald Trump intensificó presiones y amenazas sobre Teherán. El mandatario lanzó un ultimátum y amenazó con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no cumple con reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes.

También, Israel confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.