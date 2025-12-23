El oro y la plata marcan récords históricos impulsados por la tensión global

El oro y la plata cotizaron a precio récord en los mercados internacionales tras el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y la expectativa de que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos profundice el recortes de tasas de interés.

La plata al contado llegó a subir hasta 2,4% y superó por primera vez el umbral de los US$70 por onza , mientras que el oro avanzó 0,4% y cotizó en torno a los US$4.486 la onza en Nueva York , ampliando las ganancias tras registrar su mayor alza diaria en más de un mes.

En los mercados financieros crece la apuesta a que la FED, luego de concretar tres recortes consecutivos en la tasa de referencia, vuelva a reducir el costo del dinero en 2026. Un escenario particularmente favorable para activos como el oro y la plata, que no generan intereses y suelen ganar atractivo cuando caen los rendimientos de los instrumentos financieros tradicionales.

El renovado interés por el oro como refugio de valor también se vio reforzado en los últimos días por el aumento de la tensión geopolítica, con foco en Venezuela. La decisión de Estados Unidos de bloquear petroleros, en el marco de una mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, reactivó la búsqueda de cobertura ante riesgos políticos y comerciales.

En lo que va del año, el precio del oro acumula un avance superior a dos tercios y se encamina a su mejor desempeño anual desde 1979 . El rally estuvo impulsado por un fuerte aumento de las compras de los bancos centrales y por el ingreso sostenido de capitales a los fondos cotizados (ETF). De acuerdo con datos del Consejo Mundial del Oro, las tenencias totales de ETF respaldados por oro crecieron todos los meses del año, con la única excepción de mayo.

A comienzos de 2025, el impulso también estuvo vinculado a las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, orientadas a reconfigurar el comercio global, y a sus cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal. A ello se sumó la denominada “operación de devaluación”: la salida de bonos soberanos y monedas por el temor a que el aumento del endeudamiento erosione su valor real en el tiempo.

La demanda a través de ETF fue uno de los motores centrales del repunte. Las inversiones en el SPDR Gold Trust de State Street, el mayor fondo cotizado de metales preciosos del mundo, aumentaron más de 20% en lo que va del año.

Tras una corrección desde el máximo previo de 4.381 dólares registrado en octubre, cuando algunos analistas consideraron que el avance había sido excesivo, el oro se recuperó con rapidez y ahora aparece bien posicionado para sostener los niveles actuales en 2026. En ese marco, Goldman Sachs se encuentra entre las entidades que proyectan nuevas subas, con un escenario base de 4.900 dólares por onza y riesgos inclinados al alza.

¿Qué pasa con el precio de la plata?

La plata, por su parte, exhibe un desempeño aún más contundente: acumula una suba cercana al 140% en el año. El último tramo del rally estuvo impulsado por entradas especulativas y por persistentes desajustes de oferta en los principales centros de negociación, tras una histórica contracción de posiciones cortas registrada en octubre.

La demanda proveniente de la India, alentada por la festividad de Diwali, atrajo grandes volúmenes del metal, mientras que las tenencias globales de ETF respaldados por plata continúan en ascenso. Este auge chocó con una marcada escasez de inventarios en el mercado de referencia de Londres, afectado por restricciones de oferta.