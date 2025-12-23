Paro nacional en vísperas de Navidad: se agrava el conflicto en la industria del neumático
El sindicato del neumático declaró un paro tras el fracaso de las negociaciones paritarias.
La industria del neumático está nuevamente en jaque por una nuevo conflicto con los gremios. Tras el fracaso de las negociaciones paritarias, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA) anunció un paro nacional de 24 horas que paraliza la actividad en las principales plantas del país.
La medida de fuerza comenzó este martes 23 de diciembre y se extenderá hasta las 14 del miércoles 24, en plena antesala de las fiestas de fin de año. El paro afecta a las fábricas de FATE, Bridgestone y Pirelli, donde además se desarrollan protestas y concentraciones de trabajadores.
Desde el gremio denunciaron “maniobras dilatorias de las patronales” en la negociación salarial y señalaron que la protesta tiene como objetivo “defender el salario y las condiciones de vida de las familias trabajadoras”. En ese marco, el SUTNA convocó concentraciones en las puertas de las plantas de FATE y Bridgestone, y organizó un festival solidario frente a la fábrica de FATE.
Paritarias trabadas y clima de tensión
La decisión del paro fue adoptada luego de una audiencia sin resultados con las empresas del sector, realizada el viernes 19 de diciembre. Según el sindicato, las propuestas presentadas por las compañías no dieron respuesta a los reclamos salariales de los trabajadores. El caso más conflictivo sería el de FATE, donde —según denunció el gremio— la empresa no habría presentado ninguna oferta de aumento salarial a lo largo del año.
El malestar también se profundizó por la extensión del cuarto intermedio en la negociación, prevista para retomarse recién el viernes 26 de diciembre. Desde el SUTNA consideraron ese plazo “desproporcionado” y reclamaron una definición inmediata antes de las fiestas.
En el caso de FATE, el conflicto viene acumulando episodios de alta tensión, con paros espontáneos y cortes de la autopista Panamericana en los últimos meses. “Hay mucha bronca desde abajo por los ataques que vienen sufriendo los trabajadores desde hace más de un año”, señalaron fuentes gremiales.
Crisis por importaciones
El conflicto salarial se da en un contexto complejo para la industria del neumático. Durante 2025, la apertura de importaciones y el ingreso de neumáticos de bajo costo —especialmente provenientes de China— impactaron en el mercado local, por lo que las empresas debieron reducir el ritmo de producción debido al exceso de stock.
Desde el lado sindical, se sostiene que esta situación se tradujo en una fuerte presión sobre los salarios y despidos para los que reclaman reincorporación.