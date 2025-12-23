Paro nacional en vísperas de Navidad: se agrava el conflicto en la industria del neumático

La industria del neumático está nuevamente en jaque por una nuevo conflicto con los gremios. Tras el fracaso de las negociaciones paritarias, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA) anunció un paro nacional de 24 horas que paraliza la actividad en las principales plantas del país.

La medida de fuerza comenzó este martes 23 de diciembre y se extenderá hasta las 14 del miércoles 24, en plena antesala de las fiestas de fin de año. El paro afecta a las fábricas de FATE, Bridgestone y Pirelli, donde además se desarrollan protestas y concentraciones de trabajadores.

Desde el gremio denunciaron “maniobras dilatorias de las patronales” en la negociación salarial y señalaron que la protesta tiene como objetivo “defender el salario y las condiciones de vida de las familias trabajadoras”. En ese marco, el SUTNA convocó concentraciones en las puertas de las plantas de FATE y Bridgestone, y organizó un festival solidario frente a la fábrica de FATE.

G82-LY-XwAAZ3Tw Paritarias trabadas y clima de tensión La decisión del paro fue adoptada luego de una audiencia sin resultados con las empresas del sector, realizada el viernes 19 de diciembre. Según el sindicato, las propuestas presentadas por las compañías no dieron respuesta a los reclamos salariales de los trabajadores. El caso más conflictivo sería el de FATE, donde —según denunció el gremio— la empresa no habría presentado ninguna oferta de aumento salarial a lo largo del año.

El malestar también se profundizó por la extensión del cuarto intermedio en la negociación, prevista para retomarse recién el viernes 26 de diciembre. Desde el SUTNA consideraron ese plazo “desproporcionado” y reclamaron una definición inmediata antes de las fiestas.