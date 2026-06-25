El nuevo proyecto integral que llega a una zona top de Mendoza: su alternativa de inversión

En la esquina de Guardia Vieja y Almirante Brown, uno de los puntos neurálgicos de Vistalba , comenzó a levantarse una obra que va a consolidar al distrito lujanino como uno de los grandes polos urbanos de los próximos años en Mendoza. Con una mirada acorde a los tiempos actuales, donde en un mismo espacio se integran todas las soluciones para la vida cotidiana, se combina con un particular modo de inversión para el real estate.

Es que hace algunos días fue presentado en sociedad Dúo Vistalba, el nuevo proyecto impulsado por Pleno Desarrollos Inmobiliarios . Dando un upgrade a la tendencia de los stripcenters , la iniciativa combinará viviendas, oficinas, espacios para servicios de salud, locales comerciales y áreas comunes, en línea con una tendencia urbana que apunta a concentrar distintas actividades en un mismo entorno.

Con la concreción de la obra sobre la ruta Provincial 82 que lo conecta con la Ciudad de Mendoza en solo 15 minutos, Vistalba ha sido uno de los distritos que en los últimos años ha experimentado un fuerte desarrollo residencial y comercial , de la mano de su ubicación, la disponibilidad de servicios, la presencia de espacios verdes y el crecimiento de la actividad turística con el enoturismo como uno de sus principales atractivos

“La ubicación en esta zona de Vistalba es súper estratégica. Ahora que está terminada la ruta 82 estás a diez minutos del centro. Chacras de Coria ha quedado medio ‘encerrado’, por lo que pensamos que la gente va a tender a venir a Vistalba y una propuesta como esta en la zona no había”, comentó Emilio Correa, uno de los directores de Pleno.

Con una arquitectura contemporánea y una planificación pensada para potenciar la experiencia cotidiana, Dúo Vistalba contará en planta baja con una galería comercial de 25 locales destinados a tiendas, servicios y propuestas gastronómicas, integrada al entorno mediante espacios verdes, sectores peatonales y estacionamientos.

A partir del primer nivel, el desarrollo se divide en dos sectores. El sector oeste reunirá 40 oficinas distribuidas en tres niveles, con espacios luminosos, amenities y terrazas ajardinadas con vistas hacia la cordillera. En tanto, el sector este albergará 18 departamentos residenciales, cada uno con terraza-balcón privada y asador individual, pensados para disfrutar del entorno natural. La propuesta se complementa con un zócalo dedicado a la atención médica y la salud.

Nueva etapa para el real estate

Con una larga trayectoria en la construcción de edificios residenciales, este nuevo proyecto de Pleno Desarrollos Inmobiliarios inaugura un nuevo capítulo para la empresa. “Dúo Vistalba nace con el propósito de buscar la convivencia de la forma de vida, el trabajo y el relacionamiento en uno solo lugar, pero también hacer un aporte a la comunidad. Entendemos que todos los desarrollos tienen que dejarle algo”, explicó Facundo Filice, otro de los directores de la empresa.

“Empezamos a ver que la arquitectura podía relacionar la forma de vivir y de trabajar, de ahí surge el lema “Vivir con naturaleza”. Son más de 13.000 metros cuadrados que estamos construyendo en este edificio”, sostuvo el arquitecto, quien también contó que para este nuevo proyecto han trabajado con profesionales de amplia trayectoria para lograr un nivel de excelencia.

Una nueva alternativa de inversión

Durante la presentación del proyecto, también se anunció el lanzamiento de Pleno+, una herramienta de inversión desarrollada en alianza con dobleTT Inversiones, orientada a ampliar el acceso a proyectos inmobiliarios mediante tickets de ingreso más bajos que los requeridos para la compra tradicional de una unidad.

Nicolás Perinetti, socio fundador de dobleTT, explicó que el esquema fue diseñado para brindar mayor flexibilidad que una inversión inmobiliaria tradicional, ya que, en este modelo, es el inversor quien decide el monto a invertir, mientras genera ingresos pasivos con el respaldo de activos concretos y al finalizar, el retorno del 100% del capital suscrito, señalo Perinetti.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El modelo busca ampliar el universo de inversores, para quienes no desean destinar una gran suma de dinero a la compra de una propiedad y prevé una renta fija anual en dólares con pagos periódicos durante doce meses y la devolución del 100% capital invertido al finalizar ese período, lo que otorga liquidez en el corto plazo. De acuerdo con Perinetti, una de las principales diferencias respecto de otros instrumentos financieros vinculados al mercado inmobiliario es que cada inversión cuenta con el respaldo de una unidad específica del desarrollo.

"El departamento queda como garantía de la inversión. Cuando se completa el cupo de inversores, el activo queda bloqueado", explicó. La inversión mínima prevista es de US$10.000 y ya se encuentra disponible para distintos proyectos inmobiliarios en ejecución.

Perinetti también comparó el esquema con los Real Estate Investment Trust (REIT), aunque aclaró que se trata de una modalidad privada sin gastos ocultos ni comisiones de agentes. "Preferimos trabajar con un grupo reducido de inversores que buscan una relación más directa, conocer la trayectoria de la empresa en la cual invierten y tener claridad sobre las garantías", completó.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el proyecto, las unidades disponibles y las alternativas de inversión pueden contactarse por WhatsApp al 2612136571 o al 2615769999.

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