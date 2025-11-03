El Merval sigue de fiesta: el índice bursátil avanza más de 3% este lunes y marca un nuevo récord nominal

El mercado argentino extiende el rally de la semana pasada tras la victoria electoral del Gobierno.

El S&P Merval, el mayor índice bursátil del mercado argentino, abre al alza y marca un nuevo récord nominal en 3.113.641,81 unidades, un avance de más del 3% respecto al cierre del viernes. Así, la euforia financiera tras la victoria del Gobierno en las urnas se extiende en el jornada de este lunes.

Las acciones del panel líder se pintan de verde y cotizan con subas generalizadas, impulsadas por Supervielle que trepa 7,8%. En tanto, los bonos bajo legislación local oprean mixtos.

En relación a los activos argentinos que operan en Nueva York, cabe destacar que Wall Street cambió de horario y a partir de este lunes opera de 11.30 a 18.00 horario de Argentina.

Ganancia histórica del Merval El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.