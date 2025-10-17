El mercado inmobiliario de CABA consolida su recuperación: Caballito y Palermo lideran las ventas

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires muestra signos firmes de recuperación, con un nivel de actividad que no se veía desde antes de la pandemia. Según un informe de la red inmobiliaria ReMax , los departamentos de dos y tres ambientes se mantienen como las que concentras las mayores ventas , tanto por usuarios finales como por inversores que buscan aprovechar precios aún competitivos y rentabilidades estables.

Los datos, correspondientes a las operaciones concretadas por las cinco oficinas Premium de la firma, revelan que Caballito, Palermo, Belgrano, Villa Devoto y Almagro concentraron cerca del 40% de las transacciones durante septiembre y en lo que va del año.

Caballito se consolida como el epicentro de la demanda, combinando una amplia oferta, buena conectividad y precios que se mantienen en niveles intermedios frente a los barrios más caros del corredor norte.

En cuanto a precios, el informe detalla que Palermo lidera el ranking con un valor promedio de US$ 2.664 por metro cuadrado, seguido por Belgrano (US$ 2.617), Caballito (US$ 2.048), Almagro (US$ 1.862) y Villa Devoto (US$ 1.795).

El mercado muestra estabilidad de precios con leves ajustes mensuales, en línea con el relevamiento de Reporte Inmobiliario, que registró una suba promedio del 0,7% en agosto y un incremento acumulado del 6% en lo que va de 2025. El valor medio general en la Ciudad ronda los US$ 1.828 por metro cuadrado.

El repunte de la actividad se refleja también en las escrituras de compraventa, que aumentaron 20,2% interanual en agosto, con 6.370 operaciones registradas, según el mismo portal especializado. Además, los montos transaccionados crecieron más del 100% respecto del año pasado, impulsados por un mayor volumen de propiedades de valor medio y alto.

En este contexto, el segmento de casas es el que más subió de precio en el último año, mientras que los departamentos mantienen una evolución más moderada. La mayor oferta y la vacancia creciente podrían, no obstante, moderar futuros incrementos de valores.

Se frena el crédito hipotecario

A pesar de cierta ralentización del crédito hipotecario en septiembre por la suba de tasas y las restricciones temporales de algunos bancos, el financiamiento sigue siendo un factor clave para sostener la demanda.

La rentabilidad de los alquileres, en tanto, se mantiene entre 5,8% y 6,2% anual, lo que ubica a Buenos Aires entre las ciudades más rentables de la región, según el relevamiento privado.

El informe de ReMax destaca que el mercado se mantiene firme a pesar de la incertidumbre electoral y del menor dinamismo crediticio. Si se sostienen la estabilidad cambiaria y una baja inflación, el sector podría cerrar 2025 con el mayor volumen de operaciones de los últimos seis años, marcando una recuperación plena tras un prolongado período de retracción.

“La demanda de vivienda usada y el segmento de propiedades medianas siguen siendo los motores del mercado. De continuar la tendencia, el último trimestre será uno de los más activos de la década”, señala el informe de la firma.