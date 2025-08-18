Presenta:

El Gobierno de Milei metió la motosierra en la CNRT y creó una nueva agencia que le suma poder a Luis Caputo

La nueva Agencia dependerá del Ministerio de Economía y tendrá facultades para administrar recursos, aprobar su reglamento interno y celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales.

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo bajo el control de Luis Caputo:

  • a) Ejercer la representación legal del Organismo.
  • b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y
  • contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.
  • c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.
  • d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
  • e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.
  • f) Aceptar herencias, legados y donaciones.
  • g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.
  • h) Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

