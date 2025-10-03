El Gobierno le puso fecha a la apertura de ofertas para concesionar rutas nacionales
Será como parte de la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones y a abarca a varios tramos de la conexión terrestre con socios del Mercosur.
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, informó que el Gobierno está avanzando en la concesión de rutas nacionales, que empezará a plasmarse en acciones concretas la próxima semana. "El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones”.
Según informó el Palacio de Hacienda este tramo está conformado por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
Te Podría Interesar
Desregulación
Tras el fuerte recorte de la inversión en obras públicas, el nuevo régimen de concesión se desarrollará sin subsidios del Estado. Así, las inversiones, operación, mantenimiento y prestación de servicios deberán financiarse a través de la concesión misma, con repagos vía peajes, servicios complementarios, etc.
La extensión total del Tramo Oriental es de 682,28 km e incluye los pasos fronterizos como el Puente Internacional General Artigas, que une Colón, en la provincia de Entre Ríos con Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, vía RN135.
Además, se concesionará el Acceso a la Represa Salto Grande (Concordia – Salto, Uruguay) vía RNA015, que incluye el Puente Internacional Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que termina en Uruguaiana (Brasil) vía RN117.
Obras viales clave
Por su parte, el tramo “Conexión” está compuesto por la Ruta Nacional174, que corresponde al Puente Rosario-Victoria, conectando las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En este caso, la extensión del Tramo Conexión es de 59,43 km y se licita como un enlace estratégico entre las mencionadas provincias del litoral sobre la costa del río Paraná.