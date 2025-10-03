El Gobierno le puso fecha a la apertura de ofertas para concesionar rutas nacionales

Será como parte de la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones y a abarca a varios tramos de la conexión terrestre con socios del Mercosur.

El Gobierno avanzará la próxima semana con la apertura de sobres para los Tramos Oriental y Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, informó que el Gobierno está avanzando en la concesión de rutas nacionales, que empezará a plasmarse en acciones concretas la próxima semana. "El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones”.

Según informó el Palacio de Hacienda este tramo está conformado por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

Desregulación Tras el fuerte recorte de la inversión en obras públicas, el nuevo régimen de concesión se desarrollará sin subsidios del Estado. Así, las inversiones, operación, mantenimiento y prestación de servicios deberán financiarse a través de la concesión misma, con repagos vía peajes, servicios complementarios, etc.

La extensión total del Tramo Oriental es de 682,28 km e incluye los pasos fronterizos como el Puente Internacional General Artigas, que une Colón, en la provincia de Entre Ríos con Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, vía RN135.

Además, se concesionará el Acceso a la Represa Salto Grande (Concordia – Salto, Uruguay) vía RNA015, que incluye el Puente Internacional Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que termina en Uruguaiana (Brasil) vía RN117.