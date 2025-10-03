El Gobierno actualizó el Registro de Datos Genéticos en investigaciones criminales.

El Gobierno actualizó la reglamentación de la Ley 26.879 para reforzar el uso de datos genéticos en la investigación de delitos graves.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo reglamento para el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, creado por la Ley 26.879. Este registro almacena perfiles de ADN que sirven como herramienta clave para identificar a autores de delitos graves y desvincular a personas inocentes.

La nueva reglamentación actualiza la norma vigente desde 2017 y establece mayores estándares de seguridad, confidencialidad y control judicial sobre el uso de los datos. También facilita la cooperación entre provincias y la Nación, garantizando trazabilidad en los accesos al sistema.

El Registro guardará perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas por homicidios, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados. También incluirá datos de restos humanos no identificados, familiares de personas desaparecidas y voluntarios que acepten aportar su ADN.

El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación y deberá designar un director del organismo mediante concurso público. Mientras tanto, se habilita la designación de un director interino con experiencia en genética forense.