La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió una licitación por $2.573 millones para realizar un relevamiento georreferenciado de puertos en todo el país.

El Gobierno lanzó una licitación por $2.573 millones para relevar toda la infraestructura portuaria del país.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública por $2.573.550.000 para contratar un servicio de relevamiento integral de la infraestructura portuaria en todo el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 45/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor.

La contratación contempla un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prorrogarse por otro año o hasta agotar la cantidad máxima de servicios previstos. El proceso se llevará adelante bajo la modalidad de orden de compra abierta.

El proyecto comprende el relevamiento multimodal, sistémico y georreferenciado de áreas terrestres, acuáticas y de interfase tierra-agua en jurisdicción portuaria nacional, con el objetivo de generar información precisa para la administración y planificación del sistema portuario argentino.

Para qué se utilizará el relevamiento de los puertos Según la resolución, la iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, aprobado en 2025. El objetivo es desarrollar un sistema integral que permita obtener imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales y bases de datos espaciales para actualizar la información catastral de los predios bajo jurisdicción nacional.

La información obtenida servirá para delimitar con mayor precisión las áreas portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles, consolidar una base catastral unificada y fortalecer los sistemas de información geográfica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.