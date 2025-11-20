El Gobierno comprará 43 trenes nuevos por US$300 millones: a qué líneas estarán destinados

El Gobierno anunció la compra de 43 trenes nuevos para el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) , con una inversión de 300 millones de dólares destinada a modernizar el sistema de pasajeros que moviliza diariamente a 1,3 millones de personas. El plan fue formalizado este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial, con un llamado a licitación en el marco de la Emergencia Ferroviaria , días después del descarrilamiento del tren Sarmiento en las cercanías de la estación Liniers .

Serán 43 trenes completamente nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU) . La adquisición incluye la compra de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, la provisión de insumos esenciales y componentes para un mantenimiento inicial de tres años, junto con la documentación técnica necesaria para su puesta en marcha.

La operación se llevará a cabo mediante una contratación directa por compulsa abreviada a cargo de Trenes Argentinos Operaciones, según lo publicado en el Boletín Oficial en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

El sistema de pasajeros del AMBA no recibía nuevas formaciones desde 2015 , lo que representa una década sin incorporación de material rodante nuevo para el transporte metropolitano.

Las nuevas unidades serán incorporadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur , permitiendo el reemplazo progresivo de material rodante con más de medio siglo de antigüedad.

¿Cuál es el objetivo principal de esta inversión?

El objetivo es modernizar sustancialmente la flota ferroviaria, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia operativa del servicio, reemplazando las formaciones actuales que presentan problemas recurrentes de funcionamiento.

¿Qué beneficios operativos traerán los nuevos trenes?

La incorporación de estas 43 formaciones cero kilómetro permitirá mejorar las frecuencias debido al incremento en la velocidad de circulación, lo que también reducirá los tiempos de viaje. Además, estas unidades reducirán el consumo de combustible en casi un 50 por ciento respecto a las locomotoras diésel que circulan actualmente en el AMBA.

¿Qué otras locomotoras compró el Gobierno?

Recientemente se realizó la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por 7 millones de dólares destinadas a la Línea San Martín, cuya llegada se estima para enero de 2026. Complementariamente, se asignaron 119 millones de dólares para la adquisición de repuestos ferroviarios vitales destinados a los mantenimientos pesados de las formaciones eléctricas de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca.