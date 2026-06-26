El Gobierno captó $13,22 billones en la licitación de este viernes y alcanzó un rollover del 81,26%

En una nueva licitación de deuda pública, la Secretaría de Finanzas logró adjudicar $13,22 billones de pesos, tras recibir una fuerte demanda por parte del mercado que superó los $14,93 billones en ofertas. Este resultado representó una tasa de refinanciamiento (rollover) del 81,26% sobre los vencimientos que operaban en la fecha.