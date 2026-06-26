El Gobierno captó $13,22 billones en la licitación de este viernes y alcanzó un rollover del 81,26%
El Tesoro Nacional recibió ofertas por encima de los $14,93 billones en la licitación de este viernes 26 de junio.
En una nueva licitación de deuda pública, la Secretaría de Finanzas logró adjudicar $13,22 billones de pesos, tras recibir una fuerte demanda por parte del mercado que superó los $14,93 billones en ofertas. Este resultado representó una tasa de refinanciamiento (rollover) del 81,26% sobre los vencimientos que operaban en la fecha.
La operación de este viernes 26 de junio de 2026 se destacó por la diversidad de instrumentos ofrecidos, incluyendo títulos a tasa fija, ajustables por inflación (CER), vinculados al dólar (Dólar Linked) y opciones en moneda dura.
Detalles de la adjudicación por instrumento
El menú de opciones presentado por el Ministerio de Economía permitió captar fondos en distintos plazos y condiciones:
- Tasa Fija (LECAP/BONCAP): Se adjudicaron $4,18 billones en letras con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,10%.
- Ajuste por CER: Los bonos vinculados a la inflación con vencimientos en 2027 y 2028 sumaron un total de $2,15 billones (repartidos en $0,47 billones para octubre de 2027; $0,2 billones para marzo de 2028; y $1,48 billones para diciembre de 2028).
- Tasa TAMAR y Dual: El bono a tasa variable con vencimiento en julio de 2027 captó $2,43 billones, mientras que el instrumento Dual CER/TAMAR a diciembre de 2029 atrajo $3,77 billones.
- Dólar Linked: Se colocaron $0,69 billones entre los vencimientos de agosto de 2026 y diciembre de 2028.
- Hard Dólar (BONAR 2028): En la licitación de instrumentos denominados en dólares, se adjudicaron USD 266 millones (VNO) a una TIREA del 7,83%.