El Gobierno apuesta a tranquilizar los mercados

La decisión del gobierno de reperfilar los vencimientos de las deudas de corto y mediano plazo, anunciada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, tras el cierre de la rueda, tendrá su primer test mañana en los mercados, luego de que la Bolsa subiera hoy 3,39%, al cerrar en 25.458,04 puntos, mientras que el riesgo país avanzó 5,5% y alcanzó un nuevo máximo de 2.112 puntos básicos.

En la antesala de los anuncios, también cobró importancia la fuerte actividad que hoy tuvo que desarrollar el Banco Central -que destinó US$ 367 millones de sus reservas para controlar la cotización del dólar y que a pesar de eso se ubicó por encima de $60, y la decisión del Ministerio de Hacienda de declarar desierta la licitación de Letras del Tesoro (Letes) convocada para la fecha.

“Otra jornada muy complicada exhibieron los papeles argentinos, debido más que nada a la gran incertidumbre que hay en el país a nivel político y financiero”, dijo Eduardo Fernández, analista de Rava Financiera.

“Los inversores siguen desconfiando de lo que pueda suceder mas allá de octubre, y por ende continúan con el proceso de dolarización de carteras; el BCRA hoy tuvo que desprenderse nuevamente de dólares, todo bajo un contexto de fuerte rumores”, agregó el especialista.

“Pero lo más preocupante es la nueva escalada que registró el riesgo país; este indicador que elabora el JP Morgan cerró en 2.112 puntos, el mayor valor en 14 años”, subrayó Fernández.

Entre los bonos nominados en dólares, las bajas más importantes se verificaron en el AO20 (-9,2%), AA37 (-3, 6%) y el AY24 (-1,7%).

En las especies nominadas en pesos la jornada marcó contrastes: el Discount subió 11,3%, mientras que el Par y el PR13 cayeron 15,7% y 9,3%, respectivamente.

En Nueva York, tras los fuertes retrocesos de las jornadas previas, los papeles de empresas argentinas que cotizan a través de ADRs no lograron mostrar un comportamiento uniforme.

Entre las que más subieron estuvieron Cresud (4,5%), Irsa (4,3%), Ternium (2,5%), Central Puerto (1,6%) y BBVA Argentina (1,1%), entre otras.

Por el contrario, cerraron en baja Edenor (6,1%), Irsa Propiedades Comerciales (5,2%), Corporación América (2,8%), Macro (2,1%), YPF (1,6%), Loma Negra (1,4%) y Mercado Libre (1%).

En el mercado de divisas, la cotización del dólar subió hoy $1,51 a nivel minorista, al cerrar a un promedio de $60,171, en una jornada en la que el Banco Central vendió US$ 367 millones de las reservas más otros US$ 60 millones a cuenta del Tesoro, con lo que la intervención oficial sumó un total de US$ 427 millones.

“La demanda por cobertura y la escasa oferta genuina volvieron a requerir del auxilio oficial para acotar parcialmente la suba de hoy”, describió el analista Gustavo Quintana.

En una jornada de alta volatilidad, el mercado de divisas actuó hoy bajo presión desde el inicio mismo de la rueda y en algunos bancos la punta vendedora se negoció a $62 por unidad.

Para calmar esta situación, el Banco Central llevó a cabo siete licitaciones, en las que ofertó un monto total de US$ 700 millones.

“Dada la incertidumbre de los mercados financieros se procederá a distender el desafío financiero de corto plazo para disponer de reservas suficientes para garantizar la estabilidad cambiaria e inflacionaria durante todo el período electoral, objetivo de primer orden del Presidente (Mauricio Macri) y que descontamos comparten todos los candidatos presidenciales”, argumentó Lacunza en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda.

A renglón seguido reconoció que la decisión también se sustentaba en “las bajas tasas de renovación de las letras de corto plazo, sumado a las pocas expectativas de renovación de vencimientos futuros”.

Sin mencionarlo de manera dirtecta, el ministro aludió de esta forma a lo que su cartera oficializó minutos después respecto a que la Licitación de Letes y Lecaps fue declarada “desierta”.

Reunión con Pichetto

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió esta noche con el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, y senadores y diputados de esa coalición para evaluar la estrategia del oficialismo en el Congreso para aprobar las nuevas medidas relacionadas con la deuda.

La reunión, después del anuncio, se realizó en el Palacio de Hacienda y estuvieron, entre otros, los senadores Federico Pinedo, Luis Naidenoff, Angel Rozas y Esteban Bullrich y los diputados Mario Negri, Juan Manuel López y Alvaro González, informaron fuentes políticas.

Trascendió de esos portavoces que Lacunza también mantendría contactos y reuniones con la oposición para comprometerla a aprobar el nuevo paquete financiero con el que el gobierno, como con las medidas anteriores, pretende morigerar la crisis económica.

El gobierno, a través del ministro de Hacienda, anunció hoy varias medidas para diferir el pago de la deuda emitida -tanto en manos de inversores privados como con el FMI- para, se explicó, "aliviar la carga financiera en el corto y el mediano plazo", aunque garantizando los intereses y el capital.