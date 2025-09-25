El Gobierno anunció que, tras alcanzar la suma, continuará el esquema de retenciones cero para la carne

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves desde Estados Unidos que seguirá vigente hasta el 31 de octubre el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carne bovina y aviar, sin límite de cupo.

La aclaración oficial se dio en medio del escenario generado por el rápido agotamiento del cupo de granos dispuesto en un decreto anterior.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas se mantiene sin cupo hasta el 31 de octubre”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...