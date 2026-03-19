El FMI destacó la resistencia de la economía argentina frente al impacto de la guerra en Medio Oriente

Javier Milei y Luis Caputo con Kristalina Georgieva, en la previa de la llegada de una nueva misión del FMI al país en febrero. El organismo monitorea qué ocurre con la acumulación de reservas y observa el desempeño de la recaudación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la manera en la que resistió la economía argentina frente al impacto de la guerra en Medio Oriente, que hizo saltar los precios del petróleo y el gas a los niveles más altos en los últimos años.

En ese escenario, en su habitual rueda de prensa la portavoz del organismo, Julie Kozack, resaltó la resiliencia del país frente a los shocks externos actuales.

"Argentina ha resistido este shock relativamente bien hasta ahora, especialmente dado que ahora es un exportador neto de energía. En 2022, cuando tuvimos el último gran shock de precios de la energía (por la invasión rusa a Ucrania), Argentina era un importador neto de energía y ahora es un exportador neto de US$8000 millones en petróleo y gas a mediano plazo", señaló la vocera del FMI.