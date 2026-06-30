El dólar se recalienta y se encamina a cerrar junio en los valores más altos en casi ocho meses

El dólar oficial minorista sube en la jornada de este martes. La divisa norteamericana trepa hasta las cotizaciones más altas de los últimos meses.

El dólar oficial minorista se recalienta sobre el final del mes y sube en la rueda de este martes. La divisa opera a $1.500 en la pizarra del Banco Nación y se encamina a cerrar junio en los valores más altos en los últimos ocho meses.

Aunque en lo que del año acumula una suba de apenas $20. Cabe recordar que el 3 de noviembre fue la última vez que tocó $1.500 hasta este martes. En tanto, en el segmento mayorista el dólar oepra a $1.481.

El dólar blue se consigue a 1.505 pesos en cuevas de la City porteña y es reflejo de un mercado cambiario "caliente", mientras crece el optimismo de los argentinos por una Selección que puede llegar lejos en el Mundial 2026. El mercado empieza a monitorear con lupa la estacionalidad, en junio se egistró menor liquidación del agro, que se conjugó con una mayor demanda del ahorrista minorista, impulsada por el pago del medio aguinaldo como también debido a la reducción registrada en las tasas de interés en pesos.

Hacia adelante La pregunta que ronda en el mercado es si, de cara al segundo semestre, la estacionalidad se hará sentir, donde no se contará con la liquidación fuerte del campo, y restará saber si las exportaciones de energía y minería podrán compensar. En este último punto, la caída del precio del barril de petróleo también es un factor que sumará menos dólares en los próximos meses.