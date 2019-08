El dólar se mantuvo en $57 en otra jornada estable

El dólar minorista tuvo hoy otra jornada en calma y se mantuvo en torno a los $57 en el Banco Nación, mismo nivel en el que se encuentra desde el viernes.

En el mercado mayorista, en tanto, la divisa recuperó algo de terreno tras bajar 25 centavos ayer y cerró en $54,82 para la compra y $55,02 para la venta.

Cabe recordar que durante la rueda del martes el BCRA vendió US$ 112 millones de reservas. Para hoy, anunció inicialmente una subasta por US$ 50 millones que se declaró desierta y posteriormente realizó otras tres en las que vendió US$ 26 millones, US$ 27 millones y US$ 41 millones a un precio promedio de $54,99. De ese modo, el organismo monetario otorgó en total US$ 94 millones al contado.