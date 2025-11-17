El dólar oficial empezó la semana a la baja y quedó en el nivel más bajo en un mes: todas las cotizaciones
El dólar oficial sigue bajando, mientras que el dólar blue sigue subiendo. Todas las cotizaciones de este lunes.
Este lunes, mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal del mes de octubre, el dólar le volvió a dar una buena señal a los mercados cayendo por séptima rueda cambiaria consecutiva. Sin embargo, el dólar blue volvió a trepar en su cotización y ya está $20 por encima del oficial.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del último de ayer.
Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425.
Esta no es una jornada más para el Gobierno ya que pasado el mediodía se confirmó un nuevo superávit fiscal en el mes de octubre que ya acumula un 0,5% del PBI en lo que va del año.
Sobre el dólar, en el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anota un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y queda $20 por encima de la cotización oficial.
El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (hoy en $1.504,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.446,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,03% hasta los $1.485,5.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.636 millones.