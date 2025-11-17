El dólar oficial empezó la semana a la baja y quedó en el nivel más bajo en un mes: todas las cotizaciones

Este lunes, mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal del mes de octubre, el dólar le volvió a dar una buena señal a los mercados cayendo por séptima rueda cambiaria consecutiva. Sin embargo, el dólar blue volvió a trepar en su cotización y ya está $20 por encima del oficial.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en la cotización de Banco Nación , una baja de $10 respecto del último de ayer.

Durante la mañana del lunes, el tipo de cambio oficial subió $5 hasta los $1.430, quedando por encima del último cierre, que había sido de $1.425.

Esta no es una jornada más para el Gobierno ya que pasado el mediodía se confirmó un nuevo superávit fiscal en el mes de octubre que ya acumula un 0,5% del PBI en lo que va del año.

Sobre el dólar, en el final de la jornada la moneda revirtió el avance que había marcado y cayó hasta la zona de los $1.415. En el día bajó $15 (-0,73%).

Dos buenas noticias para Caputo: bajó el dólar y el país consiguió superávit fiscal el mes pasado.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada. Anota un alza de 10 pesos durante la primera jornada financiera de la semana y queda $20 por encima de la cotización oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.402, bajó 0,6% y quedó a casi $100 del techo cambiario (hoy en $1.504,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.446,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,03% hasta los $1.485,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.636 millones.