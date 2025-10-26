El dólar cripto se desploma a la espera de los resultados de las elecciones legislativas

A poco menos de media hora para el cierre de las elecciones y a la espera de que se conozcan los resultados, el dólar cripto muestra una leve tendencia a la baja a las 18.20 y en la pantalla de Ripio el USDT cotiza a $1.540,40.

En el promedio de las plataformas que operan la divisa digital la cotización es de $ 1.586 y muestra una baja en torno al 1% en las últimas 24 horas. En Binance, Tether opera a $1.510.

El mercado se mantiene expectante de que se conozcan los primeros resultados oficiales. El viernes el dólar oficial mayorista cerró a $1.492, mientras que el minorista finalizó a $1.515 en la pizarra del Banco Nación.

En la antesala de las elecciones, el tipo de cambio mostró tensiones que llevaron al dólar tocar el techo de la banda. Es más, la cotización mayorista quedo a cincuenta centavos del tope de esquema de flotación.

En tanto, el dólar MEP cotizó el viernes a $1.549,44 y el CCL a $1.567,21.

Qué dijo Caputo sobre el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, votó este domingo y subrayó que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, ubicándose “siempre dentro de las bandas”. En esa línea, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo". "El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", añadió.

Al ser consultado sobre la volatilidad que mostraron los mercados, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: "Hay que ser muy respetuosos. No podría decir que se va a terminar la volatilidad o no".