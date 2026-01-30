El dato negativo de ventas de autos con el que comenzó el año

Termina el primer mes del año y para el sector automotor no fue un enero más. No sólo es el mes en que más 0km patentan, sino también es el que marca el ritmo del mercado.

La asociación que agrupa a las concesionarias ( ACARA ) difundirá las cifras oficiales de patentamientos y el dato no fue el esperado.

Lo que hay que tener en cuenta es que enero de 2025 tuvo un día hábil más y llegó a 69.000 vehículos. Esto quiere decir que el porcentaje de baja (de 69.000 a 66.080) fue de 4,9%.

Si se proyecta linealmente, tomando el mercado de 612.000 de 2025, las ventas de 2026 deberían rondar las 580.000 totales o 560.000 en autos más comerciales livianos.

De todas formas, proyectar de esta forma no es lógico ya que la incidencia de un día menos en 20 días es mucho mayor que los 250 días hábiles que hay en todo el año.

Si se toma que en la misma cantidad de días hábiles de enero el mercado de este año está bajando 0,3%, como fue hasta ayer, posiblemente el 2026 no tenga esa caída cuando se llegue a diciembre.

Además, hay una serie de factores que pueden modificar la tendencia. Por ejemplo, en el sector se cree que 2026 va a tener la dinámica inversa de 2025.

El año pasado tuvo una primera parte muy buena y los últimos cuatro o cinco meses más flojos. Para 2026 se estima que el comienzo será la parte más dura, pero irá mejorando hacia mediados y fin de año.

Lo llamativo de este enero no pasa por la comparación con un año atrás, sino el contraste del número final de patentamientos con las proyecciones que hacían todas las terminales para el mes hace tan sólo unas pocas semanas.

A fines de diciembre, en el sector se estimaba un mercado para enero de 70.000 unidades para autos más vehículos livianos. Sumando el segmento de pesados podía rondar los 73.000 vehículos.

¿Qué pasó para que las automotrices fallaran por tanto?

Seguramente hay distintos factores. La estabilidad o baja del dólar, por ejemplo, podría ser una posibilidad. Al no haber brecha cambiaria desaparece el incentivo que genera el tipo de cambio´

Este valor de la divisa, con autos que siguen subiendo en pesos, hace que se encarezcan los 0km en dólares.

Pero el factor más importante, según consultas que se realizaron a distintas concesionarias, es que es muy fuerte la percepción que los 0km están caros, pero, además, que existen indicios de que van a bajar de precios o, al menos, van a ser más accesibles en los próximos meses.

Algunas fuentes consultadas señalaron a la noticia que se difundió sobre la eliminación del Impuesto Internos para los 0km como un factor que frenó más la demanda.

Si bien este gravamen – conocido como impuesto al ´´lujo´´ - corresponde a la segunda escala que queda vigente y que afecta a los autos de más alto precio. Es un recargo de 18%.

En el caso de que se elimine (se tiene que aprobar en el paquete que se va a tratar de la reforma laboral), impactará en el segmento más exclusivo del mercado. Para el resto no habrá cambios. Sin embargo, en los consumidores hay un convencimiento de que la baja sería para todos.

Es cierto que, si los autos más caros bajan de precios, los de los niveles medios tendrían que reacomodarse para no ´´solaparse´´. Pero eso es una teoría.

El otro factor que pudo haber frenado la demanda es la expectativa de una mayor oferta de vehículos por el incremento de las importaciones. En este punto juega un papel importante la llegada de miles de autos chinos.

Con un escenario de mayor oferta, los consumidores pueden estar especulando con una profundización de los descuentos y prefieren esperar para hacer su compra.

A cualquier persona que se le pregunte, la respuesta va a ser que los autos tienen que bajar de precio.

ACARA informó que el número de vehículos patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades.

Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva".