Sebastián Sicardi: "El 2026 va a ser un gran año para la marca"

En el marco de la renovada y exitosa temporada veraniega que la automotriz lleva a cabo en el Parador Punta Norte de la localidad balnearia de Costa Esmeralda, entrevistamos a uno de los máximos responsables de la filial local de Kia .

Sicardi : -El año pasado para nosotros fue espectacular. Teníamos expectativas muy ambiciosas y la verdad que se cumplieron. Pasamos de vender 700 autos en 2024 a 3.200 en 2025. Todo esto por el cambio de reglas, con la apertura comercial.

Sicardi : -Sí, además del contexto favorable, tuvimos el lanzamiento del K3, que es un vehículo que vino a cambiar la estructura de Kia en la Argentina. Es un producto que se fabrica en México; pertenece a un segmento muy amplio y competitivo en precios. Tenemos un vehículo bárbaro, que el público lo reconoció comprándolo y los periodistas lo premiaron, así que estamos muy contentos.

MDZ: -¿Y para este año van a tener novedades?

Sicardi: -A la gama actual, compuesta por K3, Seltos, Sportage, Carnival y K2500, en estos días vamos a sumar el K4 y más para mitad del año tenemos previsto el lanzamiento de la pick-up Tasman y la vuelta del SUV Sorento, que lo habíamos dejado de ofrecer.

MDZ: -¿Qué características tienen los novedosos K4 y Tasman?

Sicardi: -El K4 es un vehículo mediano, también proveniente de México, disponible en siluetas sedán y hatchback. Es un auto parecido al K3, ya que va a venir a romper el segmento con diseño, calidad, confort, seguridad y tecnología. Por otro lado, Tasman es una nueva pick-up mediana muy rupturista, que viene a ofrecer una propuesta diferente a los clientes en un segmento híper competitivo y absolutamente dominado por los productores locales. Por ese motivo proponemos una oferta distinta para llegar a muchos usuarios. De las motorizaciones y configuración todavía no podemos adelantar

MDZ - FORMATO DIARIO (19)

MDZ: -¿Qué feedback tuvieron de la gente con la Tasman exhibida en la Costa?

Sicardi: -La verdad es que llama muchísimo la atención. La gente se acerca y quiere saber todo. Por supuesto que al tener un diseño tan disruptivo, está el que le encanta y el que no le gusta. La Tasman divide aguas, lo cual muchas veces es positivo. Lo concreto es que se sorprenden por la “facha” y la pinta de “bestia” de la camioneta.

MDZ: -¿Con qué mecánica se comercializará la Tasman?

Sicardi: -El modelo se ofrece con dos motorizaciones. Una naftera, turbo, de 280 CV y otra turbodiésel 2.2L de 205 CV. Todavía no sabemos si vamos a traer una, otra o ambas. En todos los casos va a ser 4x4 y vamos a apuntar a una gama media-alta, porque no estamos atacando a un mercado más de trabajo, sino que apostamos a un uso mixto y lúdico.

MDZ: -¿Qué expectativas tienen para este año?

Sicardi: -Para 2026 nuestra expectativa es crecer mucho. Esperamos duplicar nuestras ventas y alcanzar el uno por ciento del market share, con más de 6.000 ventas en el año.

MDZ: -¿Todo ese crecimiento abarca también a los concesionarios?

Sicardi: -Claro. Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante toda la época de pandemia y lo que vino después para mantener nuestra red de concesionarios. Tenemos 19 concesionarios con 22 puntos de venta y 23 puntos de servicio. Incluso estos años de volúmenes muy bajos trabajamos duro para mantenerlos activos, preparados y capacitados. Ya en 2024 hicimos que adapten sus estructuras, que contraten personal, revisamos y renovamos talleres y salones. Y para este año vamos a seguir mejorando los puntos que haya que mejorar y, dado el crecimiento del volumen, sumaremos concesionarios en zonas que aún no están cubiertas.