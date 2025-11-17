El dato sobre la demanda de alquiler de locales que muestra qué está pasando con el consumo

La situación economía muestra contrastes importantes entre sectores que avanzan en su recuperación y otros que no logran despegar. Muchos están atados al consumo masivo y eso se refleja en la actividad comercial. Uno de los factores que permiten analizar la evolución de la tendencia en cuanto a ventas es la demanda de locales en alquiler o en venta .

En el bimestre septiembre-octubre de 2025, la cantidad de locales vacíos disminuyó un 8,8% en relación al bimestre anterior, mientras que aumentó un 58,6% en comparación con el mismo período de 2024.

Según se desprende de un relevamiento efectuado durante el bimestre septiembre-octubre de 2025 por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un descenso del 8,8% frente a la medición anterior, ya que entonces los locales vacíos habían sido 273.

En concreto, durante el quinto bimestre de 2025 se detectó un total de 249 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas, lo que representó una suba de 58,6% en relación a lo que sucedió en el mismo período, pero de 2024.

Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos) se observa que en alquiler hubo una baja de 8,2% comparado con el periodo anterior (julio-agosto), y con respecto a septiembre-octubre de 2024, hubo un aumento de 21,6%. En venta, en tanto, hubo un descenso de 38,7% en relación al bimestre anterior y un aumento de 90% en comparación a septiembre-octubre de 2024.

Escenario complejo

De acuerdo a la medición de la Cámara —que se realiza desde 2014—, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); Avellaneda (2800-3800); Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Córdoba (4000-5300) Av. Cabildo (4800-5500) y en la peatonal Florida. Por su parte, en la Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600) y en Av. Corrientes (200-6800) se evidenciaron avances bimestrales.

A partir de los datos analizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) se determinó que, durante septiembre-octubre de 2025, en comparación con el mismo relevamiento, pero de 2024, se registró un crecimiento de 150% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales de La Plata. Asimismo, comparado con el bimestre previo, julio-agosto de 2025, hubo un descenso de 25%.

Durante el noveno y décimo mes de 2025 se detectaron un total de 15 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.