El dato sobre la demanda de alquiler de locales que muestra qué está pasando con el consumo
La demanda de locales en alquiler o en venta es un termómetro de lo que sucede con el consumo. La mirada de la Cámara Argentina de Comercio.
La situación economía muestra contrastes importantes entre sectores que avanzan en su recuperación y otros que no logran despegar. Muchos están atados al consumo masivo y eso se refleja en la actividad comercial. Uno de los factores que permiten analizar la evolución de la tendencia en cuanto a ventas es la demanda de locales en alquiler o en venta.
En el bimestre septiembre-octubre de 2025, la cantidad de locales vacíos disminuyó un 8,8% en relación al bimestre anterior, mientras que aumentó un 58,6% en comparación con el mismo período de 2024.
Te Podría Interesar
Según se desprende de un relevamiento efectuado durante el bimestre septiembre-octubre de 2025 por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un descenso del 8,8% frente a la medición anterior, ya que entonces los locales vacíos habían sido 273.
Más locales vacíos
En concreto, durante el quinto bimestre de 2025 se detectó un total de 249 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas, lo que representó una suba de 58,6% en relación a lo que sucedió en el mismo período, pero de 2024.
Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos) se observa que en alquiler hubo una baja de 8,2% comparado con el periodo anterior (julio-agosto), y con respecto a septiembre-octubre de 2024, hubo un aumento de 21,6%. En venta, en tanto, hubo un descenso de 38,7% en relación al bimestre anterior y un aumento de 90% en comparación a septiembre-octubre de 2024.
Escenario complejo
De acuerdo a la medición de la Cámara —que se realiza desde 2014—, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); Avellaneda (2800-3800); Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Córdoba (4000-5300) Av. Cabildo (4800-5500) y en la peatonal Florida. Por su parte, en la Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600) y en Av. Corrientes (200-6800) se evidenciaron avances bimestrales.
A partir de los datos analizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) se determinó que, durante septiembre-octubre de 2025, en comparación con el mismo relevamiento, pero de 2024, se registró un crecimiento de 150% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales de La Plata. Asimismo, comparado con el bimestre previo, julio-agosto de 2025, hubo un descenso de 25%.
Durante el noveno y décimo mes de 2025 se detectaron un total de 15 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas.