El Cyber Monday 2025 finalmente podría sorprendernos

El Cyber Monday 2025 llega con descuentos reales y marcas que bajan precios como nunca antes, marcando un cambio en el consumo argentino.

El consumidor ya no quiere pagar de más, ni confía ciegamente en los “grandes descuentos” del Cyber Monday.

Del 3 al 8 de noviembre se desarrollará el Cyber Monday, uno de los eventos de descuentos online más importantes del país. A lo largo de los años, tanto el Cyber Monday como el Hot Sale fueron perdiendo credibilidad para muchos usuarios. En varias ocasiones, los grandes descuentos promocionados terminaban siendo más una estrategia de marketing que una verdadera oportunidad de ahorro.

Los precios, en muchos casos, apenas variaron respecto a los habituales. Sin embargo, este 2025 podría marcar un antes y un después. Por primera vez, el contexto económico y la apertura al mercado internacional están empujando a las marcas argentinas a realizar liquidaciones sin precedentes.

vendas-no-varejo-da-cyber-monday-scaled Los precios, en muchos casos, apenas variaron respecto a los habituales. Archivo MDZ. Hace varios meses vengo mostrando rebajas que baten récords: descuentos del 50, 60 y hasta 80%, con marcas que históricamente no solían participar de estas dinámicas y hoy bajan precios como nunca antes. Es un fenómeno que no responde a una estrategia de marketing, sino a una reconfiguración total del mercado.

Las marcas lo saben El consumidor ya no quiere pagar de más, ni confía ciegamente en los “grandes descuentos”. La pregunta es inevitable: en una fecha pensada justamente para ofrecer precios irresistibles, ¿van a ir todavía más a fondo? Todo indica que sí. O, al menos, eso es lo que esperamos que suceda.