El crédito en Argentina muestra señales mixtas: caída en préstamos personales y aumento en hipotecas

El crédito en pesos al sector privado registró en noviembre, según el informe del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) , una contracción promedio mensual de 1,6% s.e. en términos reales, revirtiendo el rebote de octubre. La caída fue generalizada en la mayoría de las líneas, con excepción de los adelantos y los créditos hipotecarios .

En términos interanuales, el crédito exhibió un aumento de 34,8% real y medido en términos del PBI alcanzó 9%, duplicando el nivel observado a inicios de 2024.

Si se consideran también los préstamos en dólares, el ratio de crédito total al sector privado alcanzó el 11,9% del PBI. Esta contracción es como un fenómeno mixto: menos demanda por capacidad de pago deteriorada y menos oferta por mayor aversión al riesgo”.

Según explica, “con ingresos creciendo por debajo de la inflación, los hogares están priorizando consumo esencial y reduciendo el uso del crédito como mecanismo de financiamiento corriente. La morosidad en préstamos al consumo y tarjetas continúa en niveles elevados, lo que llevó a las entidades a endurecer scoring, reducir límites y aumentar selectividad.

Aunque las tasas nominales bajaron marginalmente tras disiparse la incertidumbre electoral, la tasa real sigue siendo positiva, desincentivando el revolving en tarjeta y frenando la demanda de nuevos préstamos personales.

Los préstamos personales registraron una caída a precios constantes de 1,1% sin estacionalidad (s.e.). Aunque mantienen un aumento interanual de 61,7%. Las financiaciones en tarjetas de crédito mostraron la mayor contracción del mes con 5% s.e. en términos reales, aunque en los últimos 12 meses acumulan un aumento de 19,9% real.

Esta caída está totalmente alineada con lo que venimos viendo en el sistema financiero y hay tres factores claves: menor capacidad de gasto real, ajuste por riesgo en los bancos debido a morosidad elevada, y costo financiero todavía alto a pesar de las bajas marginales en tasas nominales.

Qué pasa con el crédito

El crédito comercial de corto plazo se mantiene resiliente. Los adelantos exhibieron un crecimiento mensual de 2% s.e. a precios constantes, confirmándose como una de las pocas líneas expansivas del mes. Los documentos descontados registraron un aumento de 2,2% s.e., mientras que los documentos a sola firma continuaron mostrando una contracción de 3,3% real s.e.

Los préstamos con garantía real continuaron su trayectoria ascendente con 17 meses de crecimiento ininterrumpido, registrando el crédito hipotecario un crecimiento de 5,3% s.e. real frente a octubre. Los préstamos para la compra de vivienda acumulan un incremento de 232,4% en los últimos 12 meses, con el grueso del crecimiento explicado por los créditos hipotecarios ajustables por UVA.

Los préstamos prendarios, sin embargo, registraron su primera contracción desde mayo de 2024, con una caída de 1,7% s.e. a precios constantes, aunque resultaron 54,4% mayores al nivel de un año atrás en términos reales.

Hipotecarios

El crecimiento hipotecario es limitadamente sostenible. Por tres razones estructurales, mientras la UVA siga indexada a un ritmo que supera el crecimiento de ingresos para gran parte de la población, la demanda masiva está todavía contenida. Varios bancos corrigieron tasas de UVA al alza para compensar riesgo, encareciendo cuotas iniciales y que el sistema financiero argentino no tiene aún un mercado profundo para sostener una expansión grande y estable del crédito hipotecario. La reactivación existe, pero no configura todavía un ciclo hipotecario sólido ni masivo. Es una recuperación puntual, anclada en segmentos de ingreso medio-alto.

Límite del 20% a cauciones en Money Market: impacto en liquidez bancaria. En noviembre, la vista remunerada creció 0,4% s.e. real, concentrándose el aumento en los últimos días del mes. Esta dinámica estuvo relacionada con la resolución de la CNV que fijó un límite máximo de 20% del patrimonio de los FCI de Money Market para invertir en cauciones, obligando a estos fondos a redirigir liquidez hacia depósitos bancarios.

Esta medida tendrá un impacto gradual pero positivo en el sistema financiero, los bancos recibirán más fondeo barato y estable (depósitos a la vista remunerados, plazo fijo corto, cuentas remuneradas), lo que reduce la dependencia del fondeo caro en el mercado de cauciones.

No se va a traducir inmediatamente en una caída fuerte de tasas activas porque la morosidad sigue alta, el crédito al consumo está en contracción, y los bancos priorizan recomposición de capital y provisiones. La medida mejora la liquidez de los bancos, pero el impacto en mayores préstamos será gradual y más visible en segmentos de menor riesgo.

Normalización de encajes de cara a este mes. En noviembre, la Base Monetaria cayó 1,3% real s.e., situándose en 4,6% del PBI. Hacia el final del mes, el BCRA avanzó en la normalización de los requerimientos de encaje, disminuyendo la exigencia integrable en pesos a partir de diciembre y reduciendo la integración mínima diaria del 95% al 75% de la exigencia total.

Esta medida, ya superada la volatilidad del proceso electoral, se implementó de cara al último mes del año, en el que la Base Monetaria presenta típicamente una marcada estacionalidad positiva, según el informe del BCRA. La política monetaria entró en una fase de desinflación vigilada y el BCRA va a evitar movimientos bruscos. Con inflación mensual todavía cerca del 2,5%, el sesgo sigue siendo contractivo, pero no agresivo.

La medida de la CNV presione a la baja las tasas de depósitos y cuentas remuneradas, mejorando el costo de fondeo. Sin embargo, las tasas activas no van a caer fuerte en consumo por riesgo y morosidad elevada, aunque sí podría verse un ajuste leve en perfiles prime y créditos de corto plazo.

Productos más solicitados: los préstamos personales fueron el producto más demandado, especialmente para consolidación de deudas, alivio de carga financiera mensual y necesidades de liquidez de corto plazo. Las tarjetas de crédito también mostraron alta demanda, con usuarios buscando mejores condiciones de costo financiero total, beneficios y programas de puntos.





Tendencia general: el usuario está usando la plataforma para optimizar su perfil financiero, no para endeudarse más. La plataforma se está consolidando como una herramienta de comparación y toma de decisiones racionales antes que como canal de expansión del endeudamiento.





Perfil por género: las mujeres tienden a pedir montos ligeramente menores, con mejor comportamiento de pago y más foco en reorganización financiera del hogar. Los hombres solicitan tickets más altos, más orientados a consumo discrecional o consolidación de múltiples tarjetas.





Perfil por edad: el núcleo de demanda se concentra en el segmento de 26 a 40 años, enfocado en consolidación de deudas, liquidez y mejoras de condiciones. El segmento de 18 a 25 años solicita montos más bajos y primeras tarjetas, mientras que los mayores de 40 años presentan menor volumen pero perfiles más sólidos y decisiones más racionales.

La morosidad en préstamos continúa en niveles elevados. Lo interesante no es cuánto piden, sino cómo el usuario argentino aprendió a comparar.

* Julián Sanclemente, CEO y cofundador de Alprestamo.