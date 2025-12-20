Promociones de Navidad: las ofertas de supermercados, marcas y cadenas de retail

Como cada Navidad , las cadenas de retail y supermercados se lanzan a la competencia por los consumidores. Este año campean en las ofertas descuentos directos, promociones tipo 2X1 y financiación en cuotas. La estrategia apunta a concentrar compras en fechas puntuales y a fidelizar clientes mediante programas propios.

La cadena de supermercados ChangoMâs lanzó una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”. Durante una jornada extendida, con tiendas abiertas hasta las 23, la cadena ofrece descuentos en más de 15.000 productos tanto en sucursales físicas como en su tienda online. La propuesta incluye 2x1 en productos típicos de Navidad, 3x2 en vinos y espumantes, 4x2 en quesos y fiambres, 50% de descuento en juguetes, artículos de fitness y camping, además de cuotas sin interés en muebles, colchones y valijas. Además de un beneficio adicional los lunes, con 20% de ahorro y tope de $20.000, sujeto a un monto mínimo de compra.

Carrefour Argentina, por su parte, anunció el lanzamiento de la semana de promociones Black, desde el viernes 19 hasta el miércoles 24. Entre las principales propuestas se incluyen 2x1 en productos de temporada, 4x2 en vinos y espumantes con Mi Carrefour. Además, habrá cordero y lechón con 40% de descuento, a $8990 por kilo y asado a $9.990 entre el viernes y el domingo. Destaca el 80% de descuento en la segunda unidad en juguetes, indumentaria y calzado y 3 cuotas sin interés y 12 cuotas sin interés para tecnología y electrodomésticos.

Desde Makro, que ofrece 20% de ahorro todos los jueves, con tope de $20.000 mensual y los súper de Cencosud Jumbo, DIsco y Vea que ofrecen descuentos del 20% con tope de $25.000 por mes, martes y jueves en el primer caso y viernes, sábados y domingos para las otras dos cadenas.

En el segmento mayorista y regional, Vital se destaca con un 25% de ahorro los fines de semana, aunque con un tope más bajo de $10.000. La Anónima mantiene un 20% los viernes y sábados, y Josimar sube al 25% los viernes, también con topes acotados.

Las ofertas se llevan el consumo

Los centros comerciales se transformaron en el último tiempo en actores activos en la competencia por el gasto de fin de año. Descuentos directos, beneficios con billeteras virtuales, acuerdos con bancos y eventos especiales se combinan en estrategias que buscan captar la atención de un consumidor más informado y exigente.

Un caso representativo es el de Nuevo Quilmes Plaza, centro comercial de servicios ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, que lanzó una campaña navideña apoyada en múltiples incentivos. Una de sus principales apuestas es la denominada “Hora Mágica”, que se realizará los días 20 y 21 de diciembre entre las 18 y las 19. Durante ese lapso, más de 18 locales ofrecerán rebajas que van del 10% al 50%, aplicables sobre productos seleccionados o sobre toda la tienda y, además, acumulables con otras promociones vigentes.

“La propuesta apunta no solo a estimular la compra inmediata, sino también a generar una experiencia distinta, con un clima festivo y oportunidades reales de ahorro”, explicó Josefina Desmoures, Center Manager de Nuevo Quilmes Plaza. Según destacó, la posibilidad de combinar estos beneficios con descuentos bancarios potencia el impacto de la iniciativa.

Entre las marcas, se destacan propuestas como las de Mola, con 2x1 y descuentos de hasta el 40%, y City Kids, que ofrece rebajas de hasta el 50% en artículos seleccionados y financiación en cuotas sin interés durante la Hora Mágica. En belleza y cuidado personal, locales como Definit y Be Dermical suman descuentos del 20%, mientras que en el rubro hogar y decoración aparecen rebajas que llegan al 30% en tiendas especializadas y espacios dedicados exclusivamente a productos navideños.

Sorteos navideños

La estrategia de Burger King para Navidad este año es apelar a los sorteos. A través de la app Mi BK los consumidores podrán participar de "la gran Ruleta Navideña", quienes podrán probar suerte con un solo toque en la pantalla y acceder a distintos premios.

Entre las principales recompensas se destacan: hasta 200 coronas para canjear por productos, el combo Stacker doble y cuádruple a mitad de precio, el combo Tostado por menos de $2.000 y 2x1 en papas, entre otras promociones.

La ruleta podrá girarse una vez por día mientras esté disponible. Una vez obtenido el premio, los descuentos deberán utizarse dentro de las 24 horas, mientras que las coronas quedarán acreditadas de forma permanente en la cuenta del usuario.

“Creemos que las festividades y la Navidad son momentos para compartir, sorprender y devolverle a nuestra comunidad todo el cariño que nos brinda durante el año. Con la Ruleta Navideña en la app Mi BK queremos premiar la fidelidad de nuestros usuarios con experiencias entretenidas y llenas de sabor, donde cada giro es una oportunidad de ganar”, señaló Fernando Mayoral, gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile.