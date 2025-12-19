En un movimiento histórico, OpenAI busca capitalizarse para ser el gigante indiscutido de la inteligencia artificial.

En un movimiento histórico, OpenAI planea recaudar u$s100.000 millones, lo que podría disparar su valor hasta los u$s830.000 millones. Con esta ambiciosa ronda de financiación, los creadores de ChatGPT buscan consolidarse como el gigante indiscutible de la inteligencia artificial.

Según informan fuentes cercanas al proceso citadas por The Wall Street Journal, estas negociaciones están aún en una etapa temprana, pero reflejan la enorme escala de los planes de crecimiento e inversión de la compañía estadounidense.

OpenAI busca recaudar más de U$S100 mil millones para valer más que VISA y Oracle De concretarse, esta operación se posicionaría como una de las mayores captaciones de capital privado de la historia, dejando atrás los récords previos de la industria tecnológica.

La búsqueda de capital entre fondos soberanos y grandes grupos financieros responde a la enorme demanda de infraestructura que exige la IA avanzada. Aunque se espera cerrar la ronda a finales del primer trimestre de 2026, los términos finales siguen sujetos a la evolución de las negociaciones.

Alcanzar una valoración de u$s830.000 millones supondría un crecimiento exponencial frente a los u$s500.000 millones registrados recientemente en el mercado secundario.