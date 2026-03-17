El comercio electrónico creció 55% en 2025 y se consolida como el motor del consumo

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ) presentó su Estudio Anual 2025 y confirmó que el comercio electrónico dejó de ser un canal complementario para transformarse en un componente estructural del consumo en la Argentina. El sector mostró durante el año 2025 una expansión significativa en facturación , volumen y adopción de usuarios.

Según el informe, el comercio electrónico alcanzó una facturación de $34,03 billones durante 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 55%, superando ampliamente la inflación del período que fue del 31%. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento del ticket promedio —que trepó 46% hasta los $134.519— más que por la cantidad de operaciones, que crecieron sólo un 3%, con un total de 253 millones de órdenes.

De todas formas, se vendieron 645 millones de productos, un 28% más que en 2024, lo que refleja una mayor intensidad en el uso del canal digital, con mayor cantidad de productos en cada compra.

El estudio también evidencia un cambio en el comportamiento de los consumidores. Durante 2025 se sumaron 1,33 millones de nuevos compradores online, alcanzando un total de 25,1 millones de usuarios en el país.

Esta mejora, fue acompañada por un crecimiento de los compradores frecuentas. Seis de cada diez argentinos compran online al menos una vez a la semana, mientras que un 35% ya puede ser considerado comprador frecuente, con adquisiciones semanales o quincenales. Este fenómeno se concentra especialmente en segmentos de mayores ingresos, residentes del AMBA y menores de 35 años.

La omnicanalidad también se consolida: el 85% de los consumidores busca información online antes de concretar compras en tiendas físicas, principalmente a través de buscadores (59%) y marketplaces (36%) .

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito siguen liderando con el 67% de participación, seguidas por transferencias y tarjetas de débito a través de billeteras digitales . El financiamiento se mantiene como un factor clave: 8 de cada 10 consumidores consideran determinante la posibilidad de pagar en cuotas.

Sin embargo, se observa un cambio en la estructura del crédito: el 54% de las operaciones se realizó en planes de entre 3 y 6 cuotas, mientras que los esquemas más largos (de 7 a 12 pagos) pierden relevancia.

Por rubros, el ranking de facturación estuvo encabezado por Pasajes y Turismo, seguido por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y luego por productos tecnológicos como equipos de audio, imagen y telefonía.

El crecimiento también estuvo impulsado por categorías esenciales y bienes para el hogar, lo que sugiere que los consumidores combinan compras de reposición básica con inversiones en el equipamiento doméstico.

El desarrollo logístico fue otro de los pilares del crecimiento. El 37% de los envíos se realiza en menos de 24 horas, con mejoras tanto en el AMBA como en el interior del país . La entrega a domicilio sigue siendo la opción predominante, con el 58% de las operaciones.

Un dato clave es que el comercio electrónico gana cada vez más peso en la estructura de ventas de las compañías. Más de la mitad de las empresas reporta que el canal digital ya representa más del 10% de su facturación, mientras que en un 30% de los casos supera el 21%.

Incluso, para los comercios más pequeños, la incidencia del canal online es aún mayor, consolidándolo como una herramienta clave para expandir ventas.

Más compras internacionales vía courie

Uno de los cambios más relevantes del año fue el salto en las compras en el exterior vía courier. El 47% de los argentinos adquirió productos fuera del país en 2025, frente al 37% del año anterior .

Plataformas como Temu y Shein impulsaron este fenómeno. De hecho, 7 de cada 10 compradores internacionales realizaron su primera operación en los últimos seis meses con estas empresas internacionales.

Sin embargo, a pesar del crecimiento, la participación en el total del e-commerce aún es acotada ya que representan entre el 4% y 5%, aunque con mayor incidencia en rubros como indumentaria.

Perspectivas moderadamente optimistas

De cara a 2026, el sector mantiene expectativas positivas, aunque más moderadas que en años anteriores. El 59% de las empresas espera mejorar sus resultados, en un contexto donde la eficiencia operativa, la experiencia de usuario y la integración tecnológica serán determinantes.

“El comercio electrónico continúa consolidándose como un canal estructural del consumo”, afirmó Andrés Zaied, presidente de CACE, al destacar la capacidad de adaptación del ecosistema frente a un entorno cambiante.

En síntesis, el eCommerce argentino no solo crece en volumen, sino también en profundidad: más usuarios, mayor frecuencia de compra, avances logísticos y una integración cada vez más fuerte con el resto del sistema comercial configuran un canal que ya es central para entender el consumo en el país.