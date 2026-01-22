El boom de argentinos en Brasil impulsa nuevas formas de pago digitales para turistas

El fuerte crecimiento del turismo argentino en Brasil no solo impacta en aerolíneas, hoteles y consumo, sino también en los medios de pago. Con casi tres millones de viajeros locales en los primeros diez meses de 2025, el país vecino se consolidó como el principal destino internacional para los argentinos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más convenientes para pagar gastos en el exterior.

En ese escenario, el sistema Pix —el método de pago digital más extendido en Brasil— se transformó en una herramienta central para los turistas. Su aceptación masiva en comercios, restaurantes, transporte y alojamientos lo volvió una opción cotidiana frente al uso de efectivo o tarjetas internacionales, afectadas por impuestos, percepciones y tipos de cambio desfavorables para los argentinos.

A ese ecosistema se sumaron plataformas financieras digitales que permiten operar con Pix sin necesidad de abrir una cuenta bancaria en Brasil. Entre ellas, Bybit incorporó la posibilidad de pagar mediante QR directamente desde su aplicación, incluso utilizando saldos en criptomonedas, con conversión automática a reales al momento de la operación.

“Este lanzamiento responde directamente a la necesidad de nuestros usuarios de usar cripto de forma práctica en su vida diaria”, explicó Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina. Y agregó: “Ahora podemos ofrecer una experiencia más completa: no solo invertir o ahorrar en cripto, sino también pagar en la vida real de forma rápida, simple y segura”.

Según detalló el ejecutivo, la herramienta está disponible para cualquier usuario de la plataforma que viaje a Brasil y opere con códigos QR, sin trámites adicionales ni cuentas locales. El sistema debita el monto desde la cuenta del usuario y realiza la conversión en tiempo real, en una operatoria que se completa en segundos

Mesri señaló además que la adopción de estos mecanismos refleja una tendencia regional más amplia. “Los activos digitales empiezan a convertirse en parte de la vida cotidiana en América Latina, especialmente en lugares donde la inflación y los pagos internacionales siguen siendo difíciles”, sostuvo.

El auge del flujo turístico y la digitalización del consumo argentino

Para los viajeros argentinos, la combinación entre turismo masivo y digitalización de pagos aparece como una respuesta a las restricciones tradicionales. Viajar con tarjeta implica costos adicionales y llevar efectivo supone riesgos logísticos y de seguridad. En ese contexto, Pix se consolidó como la opción dominante en Brasil y las integraciones con billeteras digitales amplían el abanico de alternativas para cubrir gastos diarios durante las vacaciones.

La magnitud del flujo turístico explica el interés creciente por este tipo de soluciones. En 2024, Brasil recibió 1.953.548 turistas argentinos y, solo en los primeros diez meses de 2025, la cifra trepó a casi tres millones, con un crecimiento interanual superior al 85%. Un fenómeno que no solo redefine el mapa del turismo regional, sino también la forma en que los argentinos pagan y administran su dinero fuera del país.