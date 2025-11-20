El bolsillo no repunta: el ingreso disponible sigue estancado y crece la dependencia del crédito

El ingreso disponible de los hogares, esa “monedita” que queda después de pagar los gastos fijos, volvió a estancarse, pese a haber mostrado una lenta recuperación. Con menos margen, más familias deben recurrir a distintas formas de financiamiento para llegar a fin de mes y aumenta la dependencia del crédito .

En septiembre, el resto para utilizar por fuera de los gastos fijos de un hogar promedio del AMBA cayó 0,6% mensual real, y quedó 3,8% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, aunque 6,8% por encima de septiembre de 2024, según la consultora Empiria.

De acuerdo al informe, esta caída se vincula a que, luego de varios meses, en septiembre se registró una baja de los ingresos y un aumento de los gastos fijos, que fueron un 13% superiores, en términos reales, a los de septiembre de 2024. Al mismo tiempo, los salarios registrados cayeron por primera vez en cuatro meses.

El informe, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, detalló que el porcentaje de hogares que acudieron a sus ahorros para hacer frente a los gastos corrientes bajó a 35%. Pese a esa mejora, la comparación con otros años da cuenta de que sigue siendo un número elevado.

El promedio hasta 2024 era 31%, y antes de la pandemia estaba por debajo de 30%. Sin embargo, a comienzos del año pasado, llegó a rozar el 40%.

Según el documento, en el AMBA la caída fue de 39% a 38%, mientras que en el resto del país se redujo aún más el porcentaje: de 33% a 31%.

Además, qué familias recurren al “puchito” del mes de acuerdo a sus segmentos de ingresos. Aproximadamente 40% de los hogares que usaron ahorros pertenecen al segmento de menores ingresos, otro 40% al de ingresos medios y el resto a hogares de ingresos altos.

Préstamos de conocidos y crédito: cómo se endeudan las familias

El informe de Empiria explicó que los segmentos sociales no solo difieren en cómo la inflación o la evolución de los ingresos afecta su capacidad de consumo, sino también en las estrategias que realizan para llegar a fin de mes y complementar sus ingresos.

En el primer semestre de 2025, el 3% de los hogares declaró recibir ingresos por la renta de un alquiler. Entre los hogares de mayores ingresos, el 7,3% declaró al alquiler como una fuente extra de recursos, mientras que solo el 0,7% de los ingresos más bajos dijo contar con esa herramienta.

“Los hogares de mayores ingresos también son quienes más acceso al crédito bancario tienen. Dos tercios de los hogares de mayores ingresos compraron en cuotas o fiado con tarjeta, mientras que el porcentaje en los hogares de menores ingresos es de 41%”, afirmaron.

En tanto, para los hogares de ingresos bajos, la principal fuente de financiamiento es la familia o los amigos: 22,5% accedió a financiamiento entre sus conocidos, mientras que solo 14% a través de bancos o financieras. En los hogares de mayores ingresos solo el 8% acudió a conocidos y 13% a bancos o financieras.

La radiografía completa confirma que, pese a algunas mejoras puntuales, el margen de las familias sigue siendo estrecho y el financiamiento aún es una pieza central del mes a mes.