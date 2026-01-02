El Banco Central no compró dólares, pese a los anuncios de que iba a ampliar las reservas

Finalmente en la primera jornada hábil del año, el Banco Central no compró dólares.

El Banco Central no compró hoy divisas en la primera jornada cambiaria del año, a pesar de que había anunciado que lo haría. En un escenario de suba del dólar a partir de la vigencia de las nuevas bandas cambiarias, la entidad liderada por Santiago Bausili, optó por no realizar una adquisición.

Las reservas brutas internacionales subieron USD 1.934 millones, hasta los USD 43.099 millones, pero por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero, según informó la agencia Noticias Argentinas.

¿A cuánto cotizó el dólar oficial este viernes 2 de enero? En este marco, el dólar oficial minorista cotizó a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA).