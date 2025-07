El Banco Central interviene en el dólar futuro para frenar su suba: claves y riesgos

El Banco Central profundizó su intervención en el mercado cambiario para frenar la escalada del dólar , una medida que Carlos Burgueño, columnista económico de MDZ Radio , calificó como "un giro explícito en la política cambiaria". "Ya no esconden que están interviniendo. El objetivo es evitar que el dólar futuro supere los $1.450 en el Rofex", explicó.

Mencionó el caso de un empresario mendocino que, pese a un tipo de cambio más alto ($1.300-$1.375), "no ve un cambio sustancial en su ecuación: ayuda a competir con importaciones, pero no dinamiza las exportaciones".

La intervención en el dólar futuro refleja la tensión entre controlar la inflación y mantener un tipo de cambio realista. Mientras el Gobierno apuesta a ganar tiempo, los riesgos persisten: reservas limitadas, retraso cambiario y un sector industrial que no despega. Burgueño lo resumió: "El ajuste es lento, y la economía paga el precio".

Un fallo clave en Nueva York

Burgueño también habló del fallo que emitió la Cámara de Apelaciones de Nueva York favorable para Argentina en el litigio por YPF, marcando un giro en el caso ya que el fallo cuestionó la orden de la jueza Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes (Burford Capital), calificándola de "ilógica y utópica". "Argentina no va a tener que desprenderse de ese porcentaje de YPF porque no puede. Esa acción no se puede ejecutar", explicó Burgueño. Además, el proceso gana tiempo: "El juicio sigue, pero Argentina ya salvó las acciones de YPF".

La Cámara convocará a las partes a negociar a partir de agosto, aunque Burgueño anticipó: "No van a llegar a un acuerdo". El fallo definitivo podría extenderse hasta 2026.