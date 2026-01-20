El Banco Central compró más reservas y logró un nuevo récord en la era Milei

La entidad monetaria adquirió US$8 millones y logró que sus reservas lleguen a los US$44.874 millones, según se precisó oficialmente.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se mantiene con la racha compradora de reservas y alcanzó un nuevo récord en la gestión de Javier Milei. Este martes compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones.

La entidad monetaria lleva comprado US$716 millones desde que entró en vigencia el nuevo programa monetario. Sin embargo, la compra de esta jornada se ubicó en el volumen más bajo desde esta seguidilla en la adquisición de la divisa norteamericana.

A partir del inicio de la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el Central se hizo de US$716 millones en las últimas doce ruedas y obtuvo un nuevo récord.

Se trata del mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre. A su vez, se logró el máximo nivel desde que inició el Gobierno libertario.

El estado de las reservas del Banco Central Ante estos movimientos, las reservas aumentan US$66 millones en comparación del lunes, en gran parte por el aumento en el precio de los metales preciosos, en donde el Gobierno posee aproximadamente 2 millones de onzas troy de oro. Ese metal alcanzó un valor de US$4.760 por onza.