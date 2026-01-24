Educación financiera y digital: la nueva herramienta de autonomía en Argentina

En un contexto de inflación y tecnología acelerada, los argentinos apuestan a la educación financiera y digital como motor de inclusión y futuro.

La educación financiera ha dejado de ser un ‘extra’ para convertirse en una herramienta de supervivencia y movilidad

El protagonismo de las finanzas digitales llegó para quedarse. Tal es así que, en Argentina, la educación financiera ha dejado de ser un ‘extra’ para convertirse en una herramienta de supervivencia y movilidad social. Este 24 de enero, Día Internacional de la Educación según la (ONU), nos brinda una fecha clave para generar conciencia sobre el papel crucial que el aprendizaje desempeña en el desarrollo sostenible y la igualdad de género.

En nuestro país, este aprendizaje hoy hace foco en la autonomía económica: los argentinos están pasando de una mentalidad de "crisis constante" a una de planificación a mediano plazo. Las finanzas globales se han vuelto más democráticas, pero también más complejas por el avance de la IA y los algoritmos. En Argentina, la volatilidad histórica obligó a los ciudadanos a sobrevivir a contextos inflacionarios, lo que hoy se está transformando en una búsqueda activa de conocimiento técnico.

eduacion financiera Los argentinos están pasando de una mentalidad de "crisis constante. Archivo. Los datos reflejan un cambio de era en el comportamiento local:

Formación masiva : se estima que el 25% de los argentinos (1 de cada 4) ya ha realizado algún curso formal de educación financiera para gestionar su capital.





: se estima que el 25% de los argentinos (1 de cada 4) ya ha realizado algún curso formal de para gestionar su capital. Interés de los jóvenes : 9 de cada 10 jóvenes consideran que aprender sobre finanzas personales es una herramienta vital para su vida diaria.





: 9 de cada 10 jóvenes consideran que aprender sobre finanzas personales es una herramienta vital para su vida diaria. Inversión digital: el uso de fondos comunes de inversión en billeteras virtuales saltó de 13,8 millones a 26 millones de cuentas en el último año, un crecimiento del 40% que demuestra una mayor sofisticación del ahorrista. Educación Web3 y reducción de brechas Argentina lidera hoy la región con un 19,8% de adopción de criptomonedas, un fenómeno que surge de la educación: los usuarios buscan comprender la tecnología para acceder a mayor transparencia y libertad de inversión. En Bitget, apoyamos este camino mediante iniciativas clave de educación e inclusión.

Por ejemplo, Blockchain4Youth está diseñado para que los jóvenes adopten la Web3 y se conviertan en líderes proactivos, mientras que Blockchain4Her se centra en educar y empoderar a las mujeres en el ámbito del blockchain, promoviendo igualdad de representación en un sector donde la participación femenina ya alcanza el 30% en Argentina.