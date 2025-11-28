Dólar más estable: ¿cómo quedó la competitividad del peso tras las elecciones de octubre?

Con el dólar en la mira, el desarme de las posiciones que buscaron cobertura esperando el desenlace electoral del 26 de octubre está presionando sobre el mercado de cambios. Pero más allá de la coyuntura vale reseñar cómo se llegó a esta sensación de estabilidad cambiaria originada en el cambio de expectativas vinculadas al resultado electoral.

Entre los principales factores que contribuyeron a esta especie de calma cambiaria, sin lugar a dudas, hay que destacar el anuncio de intervención de parte del Tesoro de Estados Unidos, la reapertura de colocaciones de bonos de compañías locales y provincias en el exterior, una política monetaria más adecuada a estas circunstancias y, en particular, los realineamientos ocurridos de varias monedas relevantes para Argentina.

Es que, luego de un proceso de tensión cambiaria que se inició a fines de julio pasado, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) oficial se depreció más de 21% en lo que va del año.

Ahora bien, desde una perspectiva de largo plazo, y sin tomar en cuenta otras consideraciones, niveles del índice de tipo de cambio real multilateral oficial de 1,13 (base=1, ene-1997) indicarían una apreciación real de 4,5% del peso respecto del promedio 2012-2025 (que es 1,18), según datos de la consultora Quantum.

Pero más allá de la habitual comparación entre el peso y el dólar , cabe destacar que el tipo de cambio real multilateral se construye con varios tipos de cambio reales bilaterales como por ejemplo la paridad peso vs real, o peso vs yuan, o sea, con los principales países con los que Argentina comercia, ponderando por la participación de cada uno de esos países en el intercambio comercial (exportaciones más importaciones de bienes) con el país.

Los datos oficiales de los primeros tres trimestres del 2025 muestran que los principales destinos/orígenes del comercio de Argentina fueron Brasil con el 20%, China con el 16%, la Unión Europea con 12% y Estados Unidos con 9%.

¿Atraso cambiario?

Vale señalar que en la evolución de los tipos de cambio reales bilaterales del peso con las monedas de los principales socios comerciales de Argentina, incide una importante apreciación del real brasileño en lo que va del año, cuestión que se replica, en menor medida, contra el dólar, en otros casos. De hecho, en términos del real, el dólar pasó de 6,17 reales a fines del 2024 a 5,33 reales en la actualidad (apreciación nominal de 13,6%).

Entonces, ¿cómo queda el corto plazo versus el largo plazo? La consultora que dirige el exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, separó la evolución de los tipos de cambio del peso respecto de cada una de estas monedas en dos períodos, entre 2012 y 2025 y en el trascurso de 2025, y observó que:

En el período 2025, comparando la situación actual con la de fin de 2024, el peso se depreció en términos reales con todas las monedas de los países de la muestra: un 30,7% real respecto del real brasileño, 23,8% con el euro, 12,8% con el yuan y 12,5% con el dólar.





En el período 2012-2025, el tipo de cambio real bilateral del peso con el real es el de los que registra mayor apreciación relativa; respecto del promedio 2012-2025 la apreciación es 11,2% y respecto de enero 2012 es 36%. Lo mismo ocurre con el yuan, que respecto al promedio está apreciado un 12,5% y sólo un 4,3% si se compara el valor actual con el de enero 2012. En cambio, comparando el peso con el dólar, la tendencia de más largo plazo es de devaluación real del peso, una depreciación real de 9% respecto del promedio del período -y del 26% comparado con enero 2012. También está depreciado con el euro; un 5,8% comparado con el promedio de 2012-2025 y de 6,1% respecto de enero 2012.

Por lo tanto, si bien en 2025 el peso se devaluó contra las cuatro monedas, por la apreciación del real y del euro la competitividad de Argentina mejoró más respecto de ese grupo de países. Por otro lado, tomados en conjunto respecto del promedio del período 2012-2025, en la situación actual, el peso muestra una apreciación de 4,5% respecto a los países ponderados por su comercio.

“Obviamente, influyen, además, los movimientos financieros que también explican factores relevantes entre oferta y demanda en el mercado cambiario”, reconoce Quantum, en medio del debate permanente sobre el atraso cambiario.