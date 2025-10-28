Después de la euforia del lunes, los bonos y las acciones operan mixtas en Wall Street

Los activos argentinos se toman un respiro en la jornada financiera de este martes.

Las acciones argentinas suben en el "overnight" de Wall Street.

Después de la fiesta en los mercados tras el rotundo triunfo del Gobierno en las urnas, la jornada financiera de este martes se toma un respiro opera con cotizaciones mixtas en bonos y acciones en Wall Street.El Global 2046 sube 1,7% en Nueva York. Mientras que los ADRs presentan pequeñas subas de hasta 0,9%, como el papel de Tenaris.

Los bonos bajo legislación local continúan con la tónica verde del lunes y extienden subas este martes de hasta 3%, como el caso del Global 2030.

Acciones En la plaza local, el Merval abre con una suba del 1%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en suba, impulsadas por Aluar (+3,8%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. Al alza operan los ADR de Tenaris (+0,9%) y Galicia (+0,8%).

Rebota el dólar En el mercado cambiario, los dólares rebotan luego de la fuerte caída de ayer. El tipo de cambio mayorista sube a $1.480, mientras que el minorista abre al alza y trepa $45 hasta los $1.505.