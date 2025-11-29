Desigualdad y pobreza: la radiografía social de América Latina, según la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( Cepal ) advirtió en su último Panorama Social para la región, que la concentración del ingreso sigue siendo extrema, ya que el 10% más rico capta el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo alcanza el 1,7%, profundizando la desigualdad .

En su informe anual 2025 “Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social” el organismo regional de las Naciones Unidas muestra una lenta tendencia a la reducción de la desigualdad, siendo el coeficiente de Gini promedio de la región el más alto de todo el mundo -solo inferior a una subregión de África (África Subsahariana)- y supera en 14 puntos porcentuales al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“En la Cepal hemos identificado siete factores principales que generan la trampa de alta desigualdad , baja movilidad social y débil cohesión social, de los cuales analizamos cinco este año, y proponemos cinco estrategias para salir de esta trampa: reducir la desigualdad educativa; crear empleos de calidad; avanzar en la igualdad de género y la sociedad del cuidado; enfrentar la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, Pueblos Indígenas y personas migrantes; y seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento”, explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo del organismo regional al presentar el informe. ¿Cuáles son los principales puntos?

“La reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional en 2024 se explica principalmente por los resultados de México y, en menor medida, de Brasil. Para 2025, la Cepal proyecta una leve reducción de la pobreza debido a las limitadas perspectivas de crecimiento regional.

Reducción de la brecha

Según las mediciones de la Cepal, también se ha registrado un descenso de la pobreza multidimensional, que pasó del 34,4% de la población de América Latina en 2014 a 20,9% en 2024, principalmente gracias a los avances en materia de vivienda y servicios. La pobreza multidimensional afecta más a las niñas, niños y adolescentes y a quienes viven en zonas rurales. Las mujeres también presentan mayores niveles de privación individual que los hombres: por cada 100 hombres con privación multidimensional hay 122 mujeres en la misma situación.

Dimensiones de la desigualdad en la región: A través de una nueva metodología, el índice bidimensional de desigualdad de oportunidades educativas para la región, que combina cobertura con resultados de aprendizaje, se observa que, aunque este índice disminuyó en casi todos los países de la región, el promedio de América Latina más que duplicaba al de la OCDE en 2022, lo que genera obstáculos para la movilidad social intergeneracional en la región. En términos de cobertura, el 28% de los jóvenes de 20 a 24 años no había terminado la secundaria en 2023 en América Latina, con una brecha de 37 puntos porcentuales entre quintiles extremos de ingresos. Por otra parte, en términos de rezago y segregación educativa, el 71,2% de los estudiantes de 15 años no alcanzó en 2022 competencias básicas en matemáticas (86,7% en el cuartil socioeconómico inferior y 47,3% en el superior), y el 77% de los estudiantes de 15 años de escuelas públicas de la región no logró el nivel mínimo en matemáticas, frente al 46% de escuelas privadas (PISA 2022).

Empleo en el microscopio

Además, la región enfrenta un mercado laboral poco dinámico, segmentado y excluyente, con alta informalidad, que afecta al 47% de las y los ocupados de la región. Estimaciones indican que la formalización podría reducir tanto la pobreza entre las y los ocupados (del 14,9% al 8,6%) como la desigualdad (del 0,472 al 0,406 en el coeficiente de Gini de los ingresos laborales). Asimismo, las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas y las personas migrantes enfrentan mayores barreras para acceder a la educación y para su inclusión laboral. Por ejemplo, menos del 40% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años forma parte de la fuerza de trabajo en comparación con el 75% de las personas sin discapacidad de esa edad.

• Gasto social en América Latina y el Caribe: El gasto social del gobierno central alcanzó el 11,6% del PIB en América Latina, y 11% del PIB en el Caribe, niveles muy similares a los registrados en 2023. En la región, el gasto público social per cápita alcanzó un promedio de 1.326 dólares en 2024, un incremento de 2,9% respecto de 2023, superando los niveles pre-pandemia, pero con importantes diferencias entre subregiones y países. En América del Sur, el gasto social per cápita se redujo en promedio 1,4% en 2024, a diferencia del incremento de 3,5% en 2023. En Centroamérica, México y República Dominicana el gasto social per cápita aumentó 4,1% en promedio en 2024, reforzando la tendencia al alza de 2,6% en 2023, mientras que en el Caribe hubo una gran expansión del gasto social per cápita en 2024, con un aumento de 7%.