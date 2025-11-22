Del ladrillo al dato: cómo la innovación redefine el mercado inmobiliario

Durante décadas, el mercado inmobiliario pareció inmune al cambio. Las visitas presenciales, los carteles en los balcones y las carpetas llenas de planos eran símbolos de una época donde la confianza se construía cara a cara. Pero el mundo cambió, y con él, también cambió la forma en que las personas sueñan, buscan, evalúan y deciden dónde vivir o invertir. Hoy, innovar dejó de ser una opción: es el principal factor de diferenciación.

El mercado inmobiliaria atraviesa su propia transformación. Combina datos, inteligencia artificial y experiencias inmersivas para rediseñar por completo la relación con el cliente y su experiencia de compra. No se trata solo de digitalizar procesos; se trata de repensar el negocio desde la experiencia del usuario, con foco en la transparencia, la velocidad y la personalización.

La tecnología no reemplaza el vínculo humano, lo potencia. En un mercado donde la confianza sigue siendo el capital más valioso, la innovación es el puente que permite conectar eficiencia con exclusividad, brindando expertise y alcanzando los mayores grados de fidelización.

El cliente actual es más exigente, más informado y menos dispuesto a perder tiempo. Espera respuestas inmediatas, información precisa y procesos simples. Bajo este cambio, la automatización, los asistentes virtuales y la gestión digital dejaron de ser un lujo para convertirse en parte esencial de una atención moderna y eficiente.

La incorporación de agentes conversacionales basados en inteligencia artificial es uno de los ejemplos más visibles. Estas herramientas permiten ofrecer atención 24/7, responder consultas en tiempo real y derivar a un asesor humano cuando la conversación llega a la instancia de negociación, brindando toda la información que el cliente necesita para facilitar su toma de decisiones.

Detrás de esta lógica no hay solo eficiencia: hay una manera de garantizar que ningún cliente quede sin respuesta y que cada contacto sea una oportunidad de conexión genuina, obteniendo los datos que lo acercan a mejores decisiones.

Datos, no herramientas

La verdadera revolución no está en la herramienta, sino en el dato. El uso de first party data, tableros en tiempo real y analítica predictiva permite entender mejor el comportamiento de los usuarios, anticipar demandas y diseñar estrategias más inteligentes. Lo que antes era intuición hoy se convierte en información basada en datos que permite la toma de decisiones asertivas y acompañar al cliente en la maximización de la rentabilidad de cada operación inmobiliaria.

Realidad virtual y experiencias inmersivas. En el mercado de desarrollos, la tecnología también redefine la forma de imaginar el futuro. La realidad virtual permite recorrer unidades en pozo como si estuvieran terminadas, observar terminaciones, vistas y proporciones, e incluso comparar tipologías sin moverse de su casa o desde cualquier lugar del mundo.

Para el comprador significa menos incertidumbre; para el desarrollador mayor tasa de conversión. En un entorno donde gran parte de las operaciones se concretan antes de la entrega, la realidad virtual se convierte en un aliado comercial, pero sobre todo, en una herramienta de confianza. Este tipo de innovación también derriba fronteras: inversores del exterior pueden recorrer virtualmente desarrollos en Buenos Aires con el mismo nivel de detalle que si estuvieran en el showroom. El real estate, por primera vez, se vuelve verdaderamente global.

house-1836070_1280 En el mercado de desarrollos, la tecnología también redefine la forma de imaginar el futuro. Archivo.

Reinventar no es solo digitalizar

El error más común al hablar de innovación es reducirla a tecnología. Pero innovar es, ante todo, cambiar la forma de pensar. En real estate, eso implica pasar de vender metros cuadrados a ofrecer experiencias de vida; de mostrar un producto a construir una relación; de operar proyectos a diseñar comunidades.

La reinvención real nace cuando la tecnología se cruza con el propósito. Cuando los datos sirven para mejorar la calidad del servicio y no solo para escalar ventas. Cuando la automatización libera tiempo para escuchar mejor al cliente, y cuando la realidad virtual no sustituye la visita, sino que la complementa.

El futuro del real estate será híbrido: digital en su operación, pero profundamente humano en su esencia. La omnicanalidad dejó de ser un concepto del retail para instalarse también en los bienes raíces. Hoy, una reunión puede comenzar con un chatbot, continuar con una videollamada y concretarse con una firma electrónica, pero la decisión final sigue estando atravesada por la emoción, la confianza y la visión compartida de proyecto.

El desafío es encontrar el equilibrio entre eficiencia y exclusividad. La tecnología puede facilitar el acceso, pero el vínculo humano sigue siendo el que define la conversión. Por eso, las empresas que lideramos el cambio no hablamos de digitalización, sino de evolución, de cómo las herramientas pueden potenciar el talento, no reemplazarlo.

El futuro del Real Estate no será sólo digital ni sólo humano: será inteligente. Y esa inteligencia se medirá por la combinación de la cantidad de datos y la capacidad de generar confianza.

* Jan Kolonski. Chief Marketing & People Officer de Baigun Realty.