De cuánto es el máximo de dinero para retirar de los cajeros automáticos en septiembre

Los bancos ajustarán sus cajeros automáticos desde septiembre y actualizaron montos para el retiro de dinero en efectivo.

El Banco Central informó que las comisiones por extracción de dinero por fuera del banco propio ya superan los $5.000.

A partir del próximo mes, los usuarios de cajeros automáticos encontrarán cambios en los topes de extracción diaria. Los montos que se informaron según la entidad correrán desde el primer día del próximo mes, es decir, desde septiembre 2025. Conocé el detalle de tu banco.

Las entidades financieras actualizaron los montos permitidos, que varían según el banco y el tipo de cliente.

Esta modificación se da luego del reclamo de miles de usuarios que no podían retirar tanto dinero para hacer distintas operaciones en efectivo.

Los nuevos topes para retirar dinero del cajero Banco Nación: el límite inicial será de $150.000, aunque podrá ampliarse hasta $500.000 gestionando la opción por home banking.

Banco Provincia: se permitirá extraer hasta $400.000 al día, con la posibilidad de aumento a través de canales digitales.

Banco Ciudad: tendrá un máximo de $325.000, modificable bajo pedido del usuario.

Banco Galicia: en cajeros propios el retiro podrá alcanzar el millón de pesos, mientras que en terminales de otras redes quedará en $400.000.

ICBC: dispondrá de $550.000 en sus cajeros, aunque con límites bastante menores en la red Banelco.

BBVA: ofrecerá el monto más alto del sistema, con un tope diario de $2.100.000.

Banco Macro: establecerá un máximo general de $400.000, que sube a $500.000 para clientes Selecta. En cajeros externos, el retiro quedará reducido a $60.000.

Santander: fijará $600.000 para cuentas estándar, mientras que las categorías superiores (Platinum y Black) podrán llegar a $1.200.000.

cajeros automaticos banelco (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Por qué hay diferencias en los montos según el cajero automático La mayoría de las entidades permiten modificar los topes diarios a través de sus aplicaciones o páginas web. El monto disponible depende tanto del perfil del cliente como del tipo de cuenta.