A cuánto cerró el dólar tras el fuerte salto del lunes: todas las cotizaciones
El dólar oficial se mantuvo estable. El dólar blue llegó a bajar levemente este martes tras la suba del lunes.
Mientras el gobierno intenta desactivar el escándalo de los audios por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, este martes el dólar le dio una buena noticia al Ejecutivo. A su vez, los financieros lograron bajar durante esta nueva jornada cambiaria.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniendo el mismo valor respecto del cierre de ayer.
La novedad se da a conocer luego de que durante el día lunes pegara un fuerte salto de $35 en su cotización. Es por eso que el Gobierno temía por otro cimbronazo durante este martes.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.
Dólar
El dólar blue bajó este martes
El dólar blue cotizó esta tarde en $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada. Durante el lunes había subido considerablemente su cotización.
El dólar mayorista se ubicaba en $1.356.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,3% hasta $1.358,13, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,1% hasta los $1.363,83.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.444 millones.