A cuánto cerró el dólar tras el fuerte salto del lunes: todas las cotizaciones

Mientras el gobierno intenta desactivar el escándalo de los audios por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , este martes el dólar le dio una buena noticia al Ejecutivo. A su vez, los financieros lograron bajar durante esta nueva jornada cambiaria.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniendo el mismo valor respecto del cierre de ayer.

La novedad se da a conocer luego de que durante el día lunes pegara un fuerte salto de $35 en su cotización. Es por eso que el Gobierno temía por otro cimbronazo durante este martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.370 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

Dólar dólar blue.jpg Shutterstock

El dólar blue bajó este martes

El dólar blue cotizó esta tarde en $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada. Durante el lunes había subido considerablemente su cotización.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.356.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,3% hasta $1.358,13, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,1% hasta los $1.363,83.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.444 millones.