Cuáles son las tres Cedears estrella del momento

Según un trabajo titulado: “Tres acciones que siguen generando 'envidia' en los mercados”, firmado por Flavio E. Castro (Analista de Asset Management de Criteria), “la estrategia continúa siendo no entrar en pánico y sostener un enfoque prudente, alejándonos de intentos de 'market timing'”. Si se tiene en cuenta que este tipo de inversiones cruza la apuesta a mediano- largo plazo y la posibilidad de trasladar el ahorro a moneda dura, el análisis menciona que “más allá del debate estructural sobre la excepcionalidad de la economía estadounidense y su desempeño relativo frente a otras economías desarrolladas, el “trade” asociado a las grandes tecnológicas sigue vigente; ya que “estas compañías no solo destacan por su sólida generación de flujos de caja y abultadas posiciones de liquidez, sino también por sus bajos niveles de endeudamiento y su continua expansión en inversión en bienes de capital, lo que fortalece aún más su posición estratégica de largo plazo”.

La compañía presentó su nueva supercomputadora de inteligencia artificial, Blackwell NVL72, ya en producción. Según la dirección, la demanda global por infraestructura de IA "es increíblemente fuerte", con una generación de tokens por inferencia que se multiplicó por diez en un año. Para el segundo trimestre, la firma proyecta ingresos por US$ 45.000 millones (±2%), incluyendo una pérdida de US$ 8.000 millones por restricciones a las exportaciones hacia China. Sin ese impacto, las previsiones habrían superado ampliamente el consenso.

Con una posición financiera robusta —US$ 53.700 millones en efectivo y títulos negociables contra US$ 8.500 millones en deuda de largo plazo— y un flujo de caja libre trimestral de US$ 26.200 millones, Nvidia sigue siendo una de las compañías con mayor creación de valor a largo plazo. Su valor justo se estima en US$ 163 por acción, frente a un precio actual cercano a los US$ 136.

UnitedHealth Group (UNH)

La mayor aseguradora de salud de EE.UU. atraviesa un momento desafiante. Suspendió su guía para 2025 tras reportar un aumento en la actividad asistencial y en los costos médicos dentro de su unidad Medicare Advantage. Además, enfrenta la salida de su CEO y una investigación penal en curso por parte del Departamento de Justicia.

Pese a ello, muchos analistas consideran que el mercado ya está descontando un escenario extremadamente adverso. Estiman que el valor intrínseco de la acción supera los US$ 400, frente a un precio actual en torno a los USD 316, lo que la posiciona como una oportunidad de recuperación atractiva.

La matriz de Google presentó sólidos resultados financieros, con un crecimiento del 14% de los ingresos en moneda constante y un aumento del 28% en la división Google Cloud. Las ganancias operativas subieron un 20% y la utilidad por acción avanzó un 49%.

La compañía también anunció un incremento del 5% en su dividendo y un nuevo programa de recompra de acciones por US$ 70.000 millones. Sin embargo, sus acciones aún enfrentan presiones por preocupaciones regulatorias y temores sobre el impacto de la inteligencia artificial en su negocio principal de búsquedas. Para muchos analistas, estos riesgos están sobredimensionados: el valor estimado de la acción ronda los US$ 220, frente a una cotización actual de aproximadamente US$ 168.