Dólares del colchón: lo que hay que saber para usarlos en viajes al exterior

Aunque la principal traba para realizar gastos en el exterior del país fue removida por la flexibilización del cepo cambiario en el mes de abril y ya no hay topes para compras de dólares en el mercado oficial de cambios, las medidas anunciadas por el Gobierno para incentivar el uso de dólares del colchón, denominada "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" tendrán también su impacto en el gasto turístico.

Desde ahora se podrán abonar los gastos en dólares realizados con tarjetas de crédito sin necesidad de justificar el origen, al menos de manera inmediata. El ministro Luis Caputo fue muy enfático al respecto: "Cada quien puede usar sus dólares como quiera" y eso se aplica también para gastos en el exterior del país.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por supuesto que las nuevas resoluciones no eliminan las obligaciones tributarias de los contribuyentes y nadie asegura que ARCA no realizará investigaciones y/o denuncias sobre lavado de dinero o simple evasión fiscal ahora o en un futuro, pero el funcionario dejó en claro que mientras ellos sean gobierno, el Estado preferirá concentrarse en los grandes evasores y no en el gasto cotidiano de cualquier ciudadano promedio.

No obstante, el primer elemento a tener en cuenta es que aún está vigente el pago de Impuesto a las Ganancias para cualquier gasto bancarizado en el exterior, es decir, el llamado dólar turista que es un 30% más caro que el oficial. Eso, por supuesto, si lo que se necesita es comprar dólares para abonar. El tipo de cambio turista cerró este jueves a $1.501, es decir, $340 más que el dólar minorista.

Sin embargo, desde ahora se podrán abonar con dinero "del colchón" los pagos con tarjeta de crédito realizados en otro país sin peligro a que surjan pedido de justificación desde la agencia impositiva inmediatamente.

Por supuesto que para evitar pagar el sobrecosto se puede cancelar la deuda con el banco con dólares propios "en blanco" que ya están en las cuentas bancarias en dólares o bien comprando los dólares oficiales previamente, para después guardarlos en la caja de ahorro en dólares.

Es cierto que el Gobierno habilitó muchas otras formas de realizar este blanqueo, que incluyen compra de bienes de muchos otros tipos en el país, entre los que no hay que descartar a las criptomonedas utilizables también en el exterior. Y una de esas apuestas es que con esta liberación de restricciones ya no se opte por la compra de dólares que quita divisas al Estado para pagos al exterior, sino que se recurra al ahorro no bancarizado.