Cuáles fueron los grandes anuncios y quiénes estuvieron en la cumbre empresaria de Mendoza

En el marco de la agenda de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la economía mendocina tuvo su gran evento. Con la participación especial de Luis “Toto” Caputo y la convocatoria de empresarios locales, nacionales e internacionales, este jueves comenzó el Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 20206.

Organizado por el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ) y el Gobierno de Mendoza en una articulación público-privada, en su séptima edición, el encuentro se presentó como un espacio ideal para el networking con foco en la minería, energía y finanzas y bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”.

Con los discursos de apertura ante un auditorio lleno del Ministro de Economía, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del CEM, Martín Clement, la gran novedad del encuentro pasó por los anuncios conjuntos que hicieron desde la organización empresaria y el Gobierno de Mendoza.

El Gobernador provincial hizo referencia en su discurso a dos iniciativas claves para la audiencia del Foro de Inversiones & Negocios. Por un lado, la Ley Hojarasca y, por el otro, el Clúster Logístico de Mendoza.

La primera de ellas se trata de un trabajo legislativo para que cada ciudadano y cada empresa sepa con certeza exactamente qué normas le aplican, “eliminando la maraña regulatoria que genera incertidumbre y costos ocultos”, explicó el funcionario.

En tanto, sobre el segundo punto, explicó que es una iniciativa pública para la inversión privada, que ya tiene entidad propia. “Esto no es un dato menor: significa que la colaboración público-privada que predicamos aquí produce resultados concretos. Que estos espacios pueden ser un mecanismo de construcción de política productiva”, dijo en su discurso el mandatario.

“Esta ecuación, menos presión fiscal sobre el privado y más inversión pública en infraestructura y capacidades, es exactamente lo que genera las condiciones favorables que describía al comienzo. No es retórica: es aritmética de gestión. Todo esto va cobrando cada vez más sentido en la medida en que la Argentina avanza hacia un verdadero cambio de época”, destacó.

Sobre esta iniciativa, Martín Clement destacó: “Es una idea surgida en este Foro que ya tiene entidad propia, y cuyo objetivo es darle a la Provincia una mirada inteligente, moderna y estratégica a su problemática de infraestructura, capital humano y legislación en esta área crítica para el desarrollo económico”.

Además, dio detalles sobre el avance del convenio celebrado por la institución con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en colaboración con CIPPEC y el BID, que busca aportar a la sociedad mendocina un modelo para aquellos municipios interesados en mejorar su gestión y darle transparencia.

Gran convocatoria empresaria

Esta última edición del Foro de Inversiones & Negocios se convirtió en un evento que nadie del ecosistema económico y político mendocino se quiso perder. Con representantes de todos los sectores de la matriz productiva local presentes, el evento contó con un alto grado de aceptación y un gran optimismo en los pasillos y espacio de networking.

“Esta séptima edición ha sido espectacular por la organización, la convocatoria y la calidad de los exponentes”, destacó Alfredo Romano, líder de Romano Group y miembro del CEM. El empresario valoró los discursos de Clement y Cornejo y su apuesta por la confianza como eje del encuentro.

Mirá quiénes estuvieron

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (11) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (6) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (22) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (12) Alf Ponce Mercado / MDZ

foro de inversiones luis caputo cornejo hotel hilton (13) Alf Ponce Mercado / MDZ